Marcelo Ebrard visita Zacatecas; asegura que reforzará seguridad de la zona con IA

Marcelo Ebrard Casaubón, aspirante a la candidatura por la Presidencia de la República, llegó este sábado a la capital zacatecana, donde, en conferencia de prensa, declaró que en esta zona pondrá especial atención en el tema de seguridad «porque es algo que ha lastimado mucho a la entidad. Abatir la impunidad a como dé lugar, ese es el objetivo”.

Detalló que, al implementar Inteligencia Artificial durante su mandato en la Ciudad de México, «disminuyeron los delitos y es algo que debe aplicarse en todo el país», por lo que, dijo, pretende implementar el Plan Ángel —acrónimo de Avanzadas Normas de GEoLocalización y seguridad—, el cual aumentaría la eficacia.

Además, destacó que el recurso humano ya se tiene y que «hay 200 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) que pueden ser capacitados para implementar el uso de nuevas tecnologías».

Ante representantes de la prensa, el exsecretario de Relaciones Exteriores reiteró que “aquellas encuestas que hayan trabajado o estén trabajando para el gobierno de la Ciudad, pues nosotros las objetaríamos, de entrada”.

Cabe recordar que, al registrarse como aspirantes a coordinar los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, cada uno de los seis participantes entregó dos propuestas de encuestadoras en sobre cerrado, las cuales serán sorteadas.

Horas más tarde, en la colonia Las Colinas de la capital, Ebrard inauguró una casa Violeta, un espacio para promover el empoderamiento de las mujeres.

En el lugar, María Guerrero, migrante originaria de Río Grande, le pidió apoyo, pues explicó que hace años su esposo falleció en un accidente laboral de tráiler y aún no hay resolución para la demanda de derechos adquiridos. Marcelo Ebrard se comprometió a ayudar a la señora.

Más tarde, la “corcholata” se trasladó al Teatro del IMSS de la Alameda, para participar en un conversatorio con mujeres.

Durante su visita a Zacatecas, Marcelo Ebrard descartó “pactar” su renuncia a su aspiración presidencial al señalar que “Llevo 42 años preparándome para eso, si no, no me atrevería a estar aquí el día de hoy. Entonces, yo ya no tengo interés en otro rollo, en haber qué”.

En la próxima definición del coordinador nacional de la 4T, Marcelo Ebrard Casaubón objetará la participación de empresas encuestadoras que hayan trabajado o estén trabajando con el Gobierno de la Ciudad de México o con el gobierno federal.

“No puede ser que la encuesta que va a resolver a quién va a ser el coordinador o la coordinadora, tenga contratos con el gobierno federal o de la Ciudad de México, tiene que ser independiente cien por ciento”, aseveró.