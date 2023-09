Ebrard: depende de respuesta a mi queja si sigo en Morena

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Marcelo Ebrard condicionó su permanencia en Morena a la respuesta de ese partido a su impugnación sobre el proceso interno, de la que pidió la anulación y reposición luego de que el fin de semana el consejo nacional reconoció a Claudia Sheinbaum como la ganadora y eventual candidata a la Presidencia de la República.

El ex secretario de Relaciones Exteriores se reunió ayer por la mañana con legisladores y más tarde con 700 integrantes de su equipo de trabajo, después de lo cual hizo pública su postura en una conferencia de prensa en la que, de última hora, se aclaró que no aceptaría responder preguntas.

En un hotel al sur de la capital, Ebrard anunció que “a partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional”.

Agregó que tanto él como los legisladores que lo respaldan siguen perteneciendo a los partidos políticos en los que militan (Morena, PT y PVEM), “lo que haríamos es formalizar lo que hemos integrado durante este proceso, es decir, quienes estén dispuestos a continuar en este proceso, pues nos lo harán saber el 18 de septiembre”. Después de esa fecha hará recorridos por el país para rencontrarse con sus simpatizantes.

Sin aclarar si se sumará a otra fuerza política rumbo a los comicios presidenciales del próximo año, sólo detalló que los encuentros concluirán a mediados de octubre, “porque hay que tomar en cuenta que estamos en un proceso en el que las precampañas se inician el 4 de noviembre”.

Espera pronta respuesta

Respecto a la queja presentada ante la comisión de honestidad y justicia de ese partido de que la contienda interna concluyó en medio de inconsistencias e irregularidades, subrayó que “va a depender de la respuesta que tenga Morena el curso de acción que nosotros vamos a seguir”.

Confió en que la dirigencia dé una respuesta en breve, ya que “si para su propio punto de vista todo lo que les acabo de describir, lo que hemos presentado, las inconformidades, no ocurrieron, no pasó nada, pues entonces sí ya la decisión de su servidor sería no seguir participando. No debemos permitir que esas prácticas, que son un virus, estén en el torrente sanguíneo de Morena porque va a ser un efecto muy devastador… Le tengo un inmenso cariño al presidente López Obrador, he sido su más largo colaborador, jamás le haría yo un daño por razones políticas, pero esto sí lo tengo que decir porque Morena costó mucho trabajo organizarlo”.

Ebrard ofreció su mensaje ante legisladores que lo apoyan, quienes se mostraron con semblante serio y hasta cabizbajos.

Los diputados que lo siguen se quedaron a una reunión privada una vez que se retiró. Ante las posturas divididas de permanecer o salir de la bancada guinda, el único acuerdo fue mantenerse como bloque hasta que la comisión de ese partido responda a la impugnación.

Durante su diálogo, un sector de diputados insistió en mantenerse dentro de Morena, mientras otros expresaron que es posible hacer política “dentro, fuera y a pesar de Morena”. El acuerdo del grupo Marcelinas incluye buscar un diálogo con la comisión y esperar la respuesta.

La senadora Martha Lucía Mícher recalcó en entrevista: “queremos dialogar con nuestros grupos parlamentarios para llevar la fiesta en paz, para no permitir una discriminación, ningún trato que no sea conveniente”, de cara a la eventual discusión del paquete económico en el Congreso. “Somos Morena, estamos en Morena y no vamos a renunciar a Morena”.