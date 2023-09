Llama Claudia Sheinbaum a una apertura de la 4T

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial de Morena, pidió ayer al movimiento de transformación abrirse a todos los que quieran sumarse en la construcción de la segunda etapa del cambio, incluidos los que se encuentran en otras posiciones políticas y partidistas, y de entrada planteó a la militancia cinco tareas a realizar de inmediato, entre ellas fortalecer la organización que se hace desde abajo, casa por casa.

Presente la sombra de Marcelo Ebrard en ese acto, la ex funcionaria capitalina recibió del consejo nacional de su partido la constancia que la acredita como la coordinadora de los comités de defensa de la transformación y eventual candidata presidencial.

En su primer mensaje como tal, instruyó formar nuevos comités de defensa en cada cuadra, sección electoral, municipios o estados como parte de las cinco acciones a realizar. También instó a consolidar el programa partidista con cambios, difundir los logros gubernamentales y asumir la tarea de la unidad.

Asimismo, demandó consolidar la alianza electoral con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, cuyos dirigentes estuvieron presentes.

Reforzar la unidad

Ante la amenaza de la fractura por parte de Ebrard al negarse a aceptar el resultado del proceso de definición interno al argumentar irregularidades, Sheinbaum reiteró que la puerta de Morena está abierta. “Debemos fortalecer la unidad y siempre tender la mano a quien quiera seguir siendo y ser parte de este gran movimiento de transformación”.

En un salón del World Trade Center se congregaron diputados, senadores y los gobernadores de Morena y partidos afines, con quienes Sheinbaum se reunió antes de la sesión del consejo nacional, que se prolongó más de dos horas. También la acompañaron casi todos los integrantes del gabinete, entre ellos los secretarios de Seguridad, Educación, Cultura, Gobernación, Turismo, Bienestar, Energía y los directores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad.

Resaltó la ausencia de Adán Augusto López Hernández, pues el resto de los ex contendientes acudieron. Todos se refirieron a Ebrard sin mencionar su nombre, y aunque no estaba en el lugar, parecía más presente que nunca por los constantes llamados a la unidad que se escucharon en el encuentro a unas horas de la conferencia de prensa que dará el ex canciller para informar su decisión final sobre el proceso interno.

Sheinbaum también arremetió contra la oposición. “No debemos olvidar que siguen presentes los que quieren regresar al pasado, ahora con máscara de cambio, como la mentira de Fox, y hay que recordarlo a los jóvenes, pues ya son 19 años del desafuero. Ellos prometieron un cambio y acabaron con un fraude; ellos, los del pasado, nunca cumplieron con sus promesas y nunca las van a poder cumplir porque son la imagen viva de la corrupción, porque defienden el privilegio, porque marcharon al mismo compás del desafuero, del fraude, del clasismo y el racismo”.

Señaló que quieren llamarse Frente Amplio, “pero no, son el mismo PRI y el mismo PAN, son el PRIAN que hoy no tiene ideología ni nada qué ofrecer, más que hablar en contra de nuestro movimiento y regresar al viejo modelo de los negocios al amparo del poder público, que por lo demás ya demostró su fracaso”.

Dijo que sólo hay que seguirlos descubriendo porque suelen usar disfraces de feministas, demócratas y recientemente de ciudadanos que llaman a “una falsa reconciliación”.

Agregó que los mexicanos no quieren reconciliarse con la corrupción, el conflicto de intereses, la guerra, el autoritarismo y el pasado de privilegios, e informó que el 17 de septiembre empezará una gira por todo el país para promover la unidad, la organización y la movilización.

También dio a conocer el documento Acuerdo de Unidad por la Transformación, en el que se convoca a la población a participar en el movimiento.