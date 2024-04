Se realizará homenaje en Bellas Artes a Gómez Cruz

En El callejón de los milagros, dirigida por Jorge Fons, Gómez Cruz interpreta a Don Ru, un hombre maduro que decide manifestar su homosexualidad. Mi trabajo implicó estudiar al personaje; no se trata de sólo memorizar los diálogos, pues hay que canalizar la esencia de lo que es el personaje. Si no logras esto no sale creíble .

Decía que haber elegido la carrera de actor no fue una idea improvisada, porque tuve que venir a estudiar durante más de tres años y gracias a eso pulí el talento, este apoyo divino que no cualquiera tiene .

Al menos dos generaciones de cinéfilos gozaron a este histrión que trabajó bajo la guía de directores como Miguel Littin, Felipe Cazals, Arturo Ripstein y Luis Estrada. Fue reconocido no sólo con premios como el Ariel de Oro, la Medalla de la Filmoteca, o por su carrera por la Cineteca Nacional, sino por la misma comunidad actoral y de cine que, sin embargo, no pudo hacer nada por él en sus últimos días.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc) lo calificó como un pilar fundamental de la actuación en el cine mexicano y protagonista emblemático de películas referenciales de la historia del cine latinoamericano que fue ganador de 8 premios Ariel, 12 postulaciones y del Ariel de Oro en 2014 .

También se expresaron sus condolencias el Inbal, Cultura UNAM, Filmoteca de la UNAM, Cineteca Nacional, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, así como actrices y actores que vieron en él a un maestro .

Vivo en una soledad terrible

Gómez Cruz fue uno de nuestros mejores histriones al que, sin embargo en sus últimos días ya no lo llamaban para trabajar. Así, lentamente, como él lo repetía, aseguraba que vivía “en una soledad terrible y aplastante, que me tiene esperando el fin de mis días.

Aunque si surge algo nuevo con gusto seré uno de los primeros en apuntarme, aunque a este paso sólo espero la muerte; esa es segura que llega , reiteró el actor en una entrevista de 2019 con la entonces agencia de noticias Notimex.

Gómez Cruz admitía que sus facultades visuales ya no eran las mismas e incluso tenía una grave pérdida de memoria, que le impedía llevar una vida fluida. Aceptaba que ya no podía retener diálogos y eso provocaba que no consiguiera oportunidades. Recalcaba que ni los productores de televisión, ni siquiera los estudiantes que otrora lo llamaban para hacer lucir sus cortometrajes, lo invitaban a sus proyectos.

Decía que sólo esperaba el momento para partir y no regresar, claro, cuando Dios lo juzgue conveniente. Me voy a una gira larga y ya no regreso. Me molesta recordar viejos tiempos, mejor vivo el instante . Pero también afirmaba sentirse activo y útil, por lo que ingresó en ese tiempo como secretario de Jubilación de la ANDA.

Pese a su trayectoria, compartió que su situación económica era complicada, pues ya no vivía en su casa por lo que rentaba un cuarto y no tenía un peso en la bolsa. Sin nada, porque cuando voy a mi casa veo que ya no es mía, ahora es de mis hijas. Por eso vivo solo, rentando un cuartito .

Gómez Cruz sostuvo en una entrevista para la televisión realizada durante el reconocimiento que le hizo la Academia Mexicana de Cine que su estado de salud se encontraba un poco delicada, pues se sentía mal y en ese entonces afirmó que se trataba de una de sus últimas apariciones públicas. Tengo que aprovechar estos instantes, ya gocé mi tiempo y ahora nada más esperar el momento, (aunque) espero que ese momento tarde en llegar .

Miembro emérito de la Amacc, Gómez Cruz deja un legado único: un baúl lleno de historias y emociones intensas en la cinematografía del país. Aunque al final le tocó representar el papel que también encarnan algunos de nuestros íconos del arte actoral, el del desamparado.