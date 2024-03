Proceso de inhabilitación es un intento por impedir el cambio en Guadalupe, responde Roberto Luévano.

Por: La Jornada Zacatecas •

A través de un comunicado de prensa, Roberto Luévano, manifestó su posición respecto al proceso de inhabilitación que se ha iniciado en su contra por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El aspirante a la presidencia municipal de Guadalupe, manifestó que en Zacatecas se vive un intento similar al desafuero que pretendió impedir la participación política del actual presidente de la república en el proceso electoral de 2006. Para el ex alcalde de Guadalupe, queda claro que aquellas prácticas antidemocráticas de las que tanto se quejaban en Morena, hoy son una realidad en este gobierno y que la única intención de estas argucias legales es tratar de impedir un cambio para Guadalupe.

Roberto Luévano señaló que la preocupación del oficialismo es real, ya que las últimas mediciones (no mencionó cuáles) lo colocan por encima de sus candidatos.

Agregó que la resolución se notificó apenas el día 7 de marzo, pero fue emitida desde el 18 de enero de 2024, por lo que causa extrañeza este hecho, ¿por qué tardaron casi dos meses en hacerla de mi conocimiento? Señaló el ex secretario de Desarrollo Social durante la administración de Alejandro Tello.

En el comunicado, menciona que la causa por la que se impone la sanción, es por presuntamente no haber vigilado a los servidores públicos responsables del cobro de la cartera vencida de los créditos otorgados. Sin embargo, conforme a los datos que emite la Secretaría de la Función Pública (SFP), reconoce que de los créditos entregados en el periodo señalado en el informe de presunta responsabilidad administrativa, se habría recuperado entre el 80 y 85 por ciento del total de los préstamos otorgados, lo cual contradice el propio sentido de la resolución.

Por último, señalo que “esta no es una sanción definitiva y corresponde apenas a la primera etapa de un procedimiento iniciado por la Secretaría de la Función Pública. Resta aún agotar los medios ordinarios de mi defensa, para que sean los Tribunales quienes resuelvan en definitiva. Filtrar la información de esta manera, atenta en contra de mi derecho humano de presunción de inocencia y al debido proceso, pues se me somete al escarnio público, aún y cuando no es una resolución definitiva de la cual aún no he tenido la oportunidad de ejercer mi derecho a defenderme y violenta mis derechos humanos al debido proceso y a la presunción de inocencia.”

Roberto Luévano señaló que este fin de semana, al no estar impedido de ello, se registrará ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como candidato a la presidencia municipal de Guadalupe por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y aus aliados.