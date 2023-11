Dussel, filósofo imprescindible para entender a AL, el sentir

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, consignó en su cuenta de la plataforma X: Ha muerto Enrique Dussel, gran pensador latinoamericano. Para quienes lo leyeron dejaría una pregunta: ¿puede el análisis de Marx del siglo XIX explicar mejor la crisis climática del siglo XXI que el pensamiento económico de hoy?

En el mismo medio, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, reconoció en Dussel a un intelectual y filósofo de nuestra América, hombre íntegro y con ideas claras. ¡Un maestro! Mis sentidas condolencias a sus familiares y amigos. ¡Un gran abrazo de Venezuela! ¡Honor y gloria eterna!

El ex presidente boliviano Evo Morales Ayma difundió en la misma red social su solidaridad con la familia de Dussel Ambrosini, fundador de la Filosofía de la Liberación, como también historiador, teólogo, gran pensador crítico y revolucionario comprometido con los procesos progresistas latinoamericanos. Parte a la eternidad un grande que guio con su estudio profundo los procesos transformadores de nuestros pueblos .

En tanto Claudia Sheinbaum, coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, expresó también en X: Se fue uno de los grandes filósofos comprometidos con la transformación social. Enrique Dussel, filósofo de la liberación, cuyo pensamiento nos hizo reflexionar sobre la ética de la justicia y la liberación de los oprimidos. Militante de la solidaridad, la igualdad y la dignidad humana .

Abel Prieto, escritor y presidente de Casa de las Américas, publicó en X: Rindamos homenaje a este relevante pensador latinoamericano volviendo sobre su obra anticolonial y antimperialista .

El historiador Paco Ignacio Taibo II destacó que Enrique Dussel no era un filósofo pasivo, sino que su relación con la vida era la de un actor políticamente vivo y activo .

Cuando el pensador fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), continuó el también escritor, coincidieron en un cónclave para discutir la necesidad de que llegaran libros a los universitarios y que se promoviera la lectura no sólo por razones profesionales, sino por placer . La propuesta conjunta fue: pongámonos a leer. Una izquierda que no lee no es izquierda .

Las condolencias también reunieron a las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana y UACM, así como al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, entre otras instituciones.

En entrevista con este diario (7/2/22) a propósito de su Filosofía de la Liberación: Una antología, Dussel Ambrosini dijo: Nosotros ya pensamos con nuestra cabeza y más bien les planteamos a ellos los problemas en los que no han pensado, porque todo ese pensamiento filosófico europeo-estadunidense es del centro y nosotros estamos en la periferia. Ellos no han pensado qué han provocado en la periferia y en el mundo colonial, qué es lo que han destruido, cuál es su culpabilidad .

Entonces, explicó que la Filosofía de la Liberación es un sistema filosófico abierto, no son temitas lanzados al aire. Es un pensamiento académico, concreto, que tiene todo: lógica, antropología, historia, ética, política, tecnología y ahora hasta estética , que era el centro de su siguiente libro.

El año pasado afirmó: estoy listo para rendir cuentas. Los años pesan, tengo 87. Si se termina la pandemia creo que puedo volver a dar clases presenciales y eso me rejuvenece, pues soy más comunicante en el sentido oral que escribiendo; entusiasmo a los alumnos y me sirve para recibir el impulso de seguir viviendo y pensando para ellos .

El académico y sociólogo chileno-español Marcos Roitman Rosenmann dijo a La Jornada que Dussel fue grande entre los grandes. Un gran humanista por vocación y latinoamericanista por convicción. En ambos elementos confluye una particularidad que muy pocos intelectuales tienen: su generosidad .

Añadió que pensaba para aportar al pensamiento latinoamericano en las luchas de emancipadoras. No sólo fue un filósofo que pensó qué es el ser en América Latina, sino sobre su liberación en la perspectiva del socialismo y el anticapitalismo .

El analista político y ensayista destacó de Dussel su pensamiento radical y libre. Libre para poder criticar y, al mismo tiempo, enfrentar aquellas concepciones que desde la perspectiva latinoamericana supuso que deberían abrir debate. Nunca se cerró a cuestionar sus ideas. Con todas las diferencias que pudo tener, se situó en el pensamiento que marcó a José Martí, Pablo González Casanova, Paulo Freire y Rodolfo Stavenhagen, por poner algunos .

Hizo énfasis en que nunca dejó de tomar responsabilidades. Cuando la UACM estuvo en crisis, él no dudó en asumir la rectoría, pero nunca se aferró a los cargos. Es importante señalar la libertad que tenía de hacer las críticas que hizo. Aun fundando y participando en la configuración de movimientos o en la articulación de propuestas, cuando veía que no estaban las cosas claras, criticó .

En charla separada, el doctor en filosofía José Gandarilla refirió que Dussel es uno de los filósofos más importantes en toda la historia del pensamiento filosófico. Su obra será discutida en las siguientes generaciones y para las coyunturas y problemas que aquejen a la humanidad en las próximas décadas, tal vez, siglos .

Para Gandarilla, es el representante contemporáneo más importante del pensamiento latinoamericano y uno de los más importantes del pensamiento crítico del sur global, de los condenados de la Tierra, las y los desfavorecidos de siempre. Su filosofía es la del reconocimiento de la otredad y la exterioridad del otro, y la enunciación desde los pobres de la Tierra que increpan o interpelan la lógica sistémica de este orden social que los victimiza .

Lanzaría piedras a los tanques invasores

El investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM destacó la generosa docencia de Dussel, quien tenía la capacidad de, en palabras simples, redondear ideas muy complejas de los debates filosóficos de la mayor importancia y discutió y problematizó, haciendo comparecer dentro de su propio sistema de pensamiento, las filosofías de otras grandes personalidades .

El filósofo esgrimía, agregó Gandarilla, un pensamiento que buscaba la liberación de los pueblos oprimidos, la posibilidad de conseguir sociedades de mayor autoderminación y un mundo más justo, y una humanidad que lo fuera en sentido íntegro, no como día a día vemos la amplia destrucción del planeta y los seres humanos, y la guerra continua donde siempre el débil parece pagar los costos, como ahora en el genocidio sobre Palestina por Israel. Sin duda él estaría, como en su momento Edward Said, lanzando piedras a los tanques invasores .

Con información de Alonso Urrutia y Emir Olivares