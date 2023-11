Existe un bajo índice de denuncias entre víctimas de delitos, según cifras del INEGI

De las carpetas abiertas, 46 por ciento no fueron resueltas, mientras en 4.6 por ciento de los delitos el presunto delincuente fue puesto a disposición de un juez y 31.4 por ciento de las denuncias continúan en trámite.

Estos números se calculan en razón de los ilícitos no denunciados, más los que fueron reportados al Ministerio Público pero no se inició carpeta de investigación, más aquellos en los cuales no se especificó si se presentó denuncia o se abrió la carpeta de investigación.

Las principales razones por las que los entrevistados dijeron no denunciar cuando son víctimas de un ilícito son la pérdida de tiempo en el trámite, aunado a la desconfianza en la autoridad, con 37.6 y 16.8 por ciento, respectivamente, las cuales son atribuibles al sistema de justicia.

Por otro lado, el INEGI señaló que 31 por ciento de las víctimas dijeron que no interpusieron la querella por otras causas, como miedo al agresor, porque fue un delito de poca importancia o no contaban con pruebas suficientes u otro motivo.