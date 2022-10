Exigen justicia para los tres jóvenes universitarios asesinados en La Comarca, municipio de Guadalupe

Por: KAREN GARCÍA •

Tres jóvenes estudiantes de la Universidad Tecnológica de Zacatecas (Utzac) originarios de la comunidad El Saucito, municipio de Pánfilo Natera, fueron asesinados el pasado jueves en el fraccionamiento La Comarca, en Guadalupe. Estudiantes, familiares y habitantes de la comunidad convocan a una marcha este lunes 3 de octubre, en la capital de Zacatecas, para exigir justicia.

El pasado jueves por la noche, Francisco Javier García Mauricio, Juan Genaro Ramírez López y José Carlos Ramírez García, quienes cada semana, como muchos estudiantes foráneos, se trasladaban al municipio de Guadalupe para asistir a clases, fueron atacados por sujetos armados en la avenida principal del fraccionamiento La Comarca.

Personas del fraccionamiento llamaron a las autoridades, al llegar uno de ellos se encontraba sin vida, los otros dos jóvenes con urgencia fueron hospitalizados, pero luego perdieron la vida.

Habitantes de El Saucito, comunidades del municipio y estudiantes convocan a una marcha este lunes 3 de octubre, partiendo de la Facultad de Ingeniería de la BUAZ a las 15 horas. El es exigir justicia a las autoridades, ya que los jóvenes estudiantes no estaban involucrados en actividades ilícitas.

También pretenden crear conciencia entre la ciudadanía, ya que “en Zacatecas por el solo hecho de ser estudiante corres peligro”.

Los cuerpos de los fallecidos fueron recibidos la tarde del viernes en la comunidad por cientos de personas, quienes los trasladaron al auditorio principal para hacerles un homenaje. La tarde de este sábado, los tres jóvenes serán sepultados en el panteón de El Saucito.

Por otro lado, el presidente municipal de Pánfilo Natera, Fredy González Vázquez, mediante sus redes sociales, mandó mensajes de condolencia a las familias y amigos de los fallecidos.

“Lamentamos profundamente las pérdidas de los jóvenes estudiantes de la comunidad de El Saucito, Francisco Javier García, Juan Genaro Ramírez y José Carlos Ramírez. Nos unimos a la pena que embarga a amigos y familiares, deseamos pronto consuelo y brindamos todo nuestro apoyo, solidaridad y afecto”.

Para la marcha que se está organizando, el alcalde puso a disposición de la comunidad el transporte para que los habitantes puedan trasladarse a la capital.

Las redes sociales fueron bombardeadas con publicaciones y mensajes dirigidos a las autoridades estatales exigiendo respuestas de los hechos:

“¿Aquí cuál fue el delito señor gobernador David Monreal Ávila? ¿Ser estudiante?, ¿ser foráneo?, ¿tener ganas de salir adelante y querer cumplir sus sueños? Porque mientras los gobernantes dormían plácidamente, en la comodidad de sus lujosas casas, repletas de seguridad, toda una comunidad buscaba entender cuál fue el delito de estos muchachos, yo no me imagino el dolor incontenible de sus padres, la desesperación de ver como su luz se apagó, ¿en qué momento ser de Zacatecas se volvió sinónimo de muerte?, El Saucito no será indiferente a este crimen, exigimos justicia, no queremos que ellos se vuelvan un número más, otro expediente en el olvido, exigimos respuestas. Hoy a la Utzac le faltan tres alumnos, a tres madres les faltan sus hijos y a nuestra comunidad le faltan tres niños que se dedicaban al estudio y eran buenas personas, así que tenga por seguro, Sr. Gobernador, que no lo vamos a olvidar”.