Rechaza Xóchitl Gálvez mala fe al utilizar el emblema del INE

Puebla, Pue., Ante la petición que le hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) de no utilizar su logotipo y no confundir a la gente, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), argumentó que no actuó de mala fe, pero afirmó que hubo una sobrerreacción , la cual vinculó a que a Morena le dolió la propuesta que hizo la semana pasada.

El miércoles, la hidalguense llamó al INE a emprender una campaña urgente para exponer a la población que los programas sociales se quedarán sin importar quién gane, y que no se puede condicionar su permanencia. Acompañó su exhorto con imágenes que mostraban un aparente anuncio espectacular instalado en la vía pública con el logotipo del INE.

Consultada ayer sobre la petición del órgano electoral para que no haga uso del emblema del instituto, señaló: Primero, decirle al INE que yo nunca actué de mala fe. Ya hubo una campaña del INE en contra de que se usaran los programas sociales en el pasado, el INE hacía estas campañas. Es obvio que la sobrerreacción es muy clara porque a Morena le dolió, porque es su única herramienta con la que están amenazando a la gente diciéndoles que les van a quitar los programas sociales .

Justificó que las imágenes que difundió en redes sociales no eran reales, sino que fueron hechas con inteligencia artificial, e insistió en su petición a los consejeros del INE para que la reciban con el fin de hacer esa propuesta, porque la sugerencia es muy positiva. Tienen que dejar de coaccionar el voto de la gente humilde .

Al mediodía, acudió al inicio de la campaña de Eduardo Rivera, candidato a la gubernatura poblana por los partidos de oposición. En su mensaje en la plaza La Victoria, en la zona histórica de los fuertes de Loreto y Guadalupe en la capital de la entidad, ofreció que, de ganar la contienda, “le vamos a poner fin al huachicol”.

Momentos después, en entrevista, aseguró que este delito se mantiene porque hay “una colusión, yo no diría que es una omisión, esto no pasaría si no hubiera dentro de Pemex alguien controlando el huachicol. Lo sabemos, no es nada más ir a picar un ducto, hay toda una red de distribución, es más, hoy hasta factura le dan a los que compran gasolina en huachicol”.

En tanto, consultada sobre las campañas de voto cruzado que surgieron en Morelos –en las que se llama a respaldar a la candidata a la gubernatura de la oposición, pero en la contienda presidencial hacerlo por Claudia Sheinbaum–, Gálvez indicó que no cuenta con evidencia de ese tipo de mensajes, y adujo que si hay anuncios con esa intención, seguramente los puso Morena .

Respecto a la contienda local en Puebla, consideró que la oposición tendrá buenos resultados porque “aquí saben que los que se chapulinearon, todo el mundo los conoce, son parte del grupo de Mario Marín, del góber precioso. Armenta era el secretario de él, o sea, son la misma mafia, simplemente se fueron a Morena. Pobre de Morena, la verdad es que me da hasta tristeza porque a sus verdaderos militantes los dejaron fuera”.