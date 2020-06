Gracias a su generosidad hoy tenemos en la ciudad el museo que lleva su nombre: Estrada

1973, Manuel Felguérez, con su obra Espacio múltiple ■ foto: cortesía maamf

La noticia del fallecimiento del maestro Manuel Felguérez llega de manera sorpresiva para todo Zacatecas, refiriéndose de uno de los más grandes artistas que ha visto el estado y que fue víctima la pandemia de Covid-19 que ha sacudido a todo el mundo y de la que Zacatecas está exento.

Manuel Felguérez nació en Valparaíso, Zacatecas, en 1928, pero vivió en el Distrito Federal durante la mayor parte de su juventud y fue ahí donde recibió la educación que lo llevaría a convertirse en el artista plástico que fue durante su vida. De manera sorpresiva, el maestro falleció este 7 de junio y que dejó un gran legado no sólo para Zacatecas, sino para todo el mundo. Jánea Estrada hizo una reflexión sobre su trabajo que resume la importancia de la trayectoria del maestro.

Manuel Felguérez siempre estuvo en contacto con Zacatecas; gracias a su generosidad hoy tenemos en la ciudad el museo que lleva su nombre, dedicado por completo a la exhibición de arte abstracto. En ese espacio cultural, que otrora fuera seminario, se reúne la muestra ontológica más importante de este artista nacido en Valparaíso, Zacatecas; pero también resguarda una colección de arte abstracto de autores de diferentes partes del mundo, lo que lo hace un espacio cultural único en el continente. Hablar de su aportación a la historia del arte nos llevaría varios libros completos ,porque desde que inició su carrera artística no dejó de crear, proponer e impactar el mundo con su trabajo. Todas las etapas de su vida fueron importantes, desde que decidió que no sería médico y que quería ser artista; si bien fue uno de los integrantes del movimiento de la Ruptura, no podemos limitar su aportación a esa época porque nunca dejó de crear, de trabajar disciplinadamente; de vivir con plenitud su presente, sí, pero con una visión de futuro que muchos quisiéramos tener.

Fue un artista queridísimo en su tierra; al maestro lo recordaremos como un ser humano amable, sencillo, de una lucidez intelectual y talento encomiables, que cuando visitaba Zacatecas prodigaba atenciones a todos quienes lo abordaban en sus caminatas por el Centro Histórico o en las inauguraciones temporales de su museo. Alguna vez me comentó que le habían pedido tantas personas fotografías con él, que si estas se imprimieran seguramente podrían tapizar muros completos del museo… y sonreía. Trabajó toda su vida y con su actividad amorosa dedicada a las artes nos dejó un gran legado: su ejemplo de constancia, sentido crítico y persistencia en el terreno profesional; su generosidad entrañable para con sus amigos, que fueron muchos; y su amor inagotable por su esposa Mercedes.