Necesario, trabajar en proyectos técnica, financiera y socialmente viables: Mejía

Por: La Jornada Zacatecas •

Ulises Mejía Haro se muestra entusiasta por haber iniciado un maratónico recorrido por los 14 municipios que conforman el Distrito 3 del estado, para llevar el mensaje de que “el trabajo honesto y permanente todo lo vence”, a las y los electores que tienen en él una opción para representarlos como diputado federal.

- Publicidad -

Mejía Haro, quien ha entrado en sustitución de la candidatura de Alfredo Femat, para representar al distrito con cabecera en la capital del estado, considera que son los hechos -más que los dichos, discursos y promesas- los que constituyen la mejor carta de presentación de un político.

El pasar por el tamiz de la función pública y por el trabajo en favor de la candidatura de Claudia Sheinbaum (conformando más de 500 comités de defensa de la Cuarta Transformación en el estado), lo han ubicado, de cara a la ciudadanía, como una persona que realiza un trabajo “honesto, de tiempo completo, con energía”, considera Mejía Haro.

Es gracias a este antecedente, de haberse mantenido trabajando en favor de un proyecto de nación -aún sin cargo público-, y de haber generado resultados y reconocimiento en los tres años al frente del poder ejecutivo en la capital, lo que facilita ahora que el Distrito 3, lo reconozca como un representante entregado y con oficio político, manifiesta el candidato.

Pese a que la boleta electoral para la elección de Diputación federal, en este 2 de junio, no incluirá el nombre de Ulises Mejía Haro, sino del petista Alfredo Femat Bañuelos; el ex alcalde capitalino recordó a las y los electores de este distrito, que el voto por esta candidatura, marcando los recuadros de Morena, PT o Partido Verde, implicará votar por Ulises Mejía.

Los 100 pasos para la Transformación, que dan forma al proyecto de nación de Claudia Sheinbaum, serán los que orienten el trabajo legislativo de Mejía Haro, expresó el candidato; destacando la importancia de la beca universal hacia niñas y niños de edad preescolar, primaria y adolescentes, y de la incorporación de las mujeres en edades entre 60 y 64 años al sistema de pensiones, como “símbolo de justicia, por todo el trabajo que han realizado las mujeres en sus familias”.

El oficio político debe expresarse en el planteamiento de soluciones a problemas públicos que no sean cortoplacistas ni improvisadas, considera Ulises Mejía. El planteamiento del sistema Milpillas es, en este sentido, un proyecto que sería parte importante para la gestión de la crisis hídrica, previniendo que se convierta en “una guerra por el vital líquido”.

“Algo muy importante que no han entendido algunos políticos es que es urgente recargar los mantos acuíferos”, expresa el ex alcalde capitalino, añadiendo que las propuestas que se enfocan en generar pozos, tienen una visión muy acortada y no sostenible, pues conllevan el abatimiento de los mantos acuíferos y la extracción costosa de agua no apta para el consumo humano.

Es por esto que la captación de agua pluvial, en beneficio de más de 400 mil zacatecanos de Fresnillo, Zacatecas, Calera, Enrique Estrada y Guadalupe, es un proyecto prioritario de frente a las generaciones presentes y futuras, asegura Mejía Haro.

“Tenemos que estar siempre trabajando en proyectos que sean técnica, financiera y socialmente viables(…), mientras se busquen proyectos aislados, proyectos no consensuados, difícilmente vamos a ver acciones de alto impacto”, expresa el candidato por la coalición Sigamos Haciendo Historia, agregando que en el proyecto de Claudia Sheinbaum se puede encontrar la integración del método científico en favor de la solución de los problemas urgentes y reales de la población, lo que le da su propio sello en la continuación del proyecto de la Cuarta Transformación, iniciado por Andrés Manuel López Obrador.

Una campaña de unidad, es la que Ulises Mejía Haro, se propone conducir en su recorrido por los municipios que componen el Distrito 3, incluyendo a los partidos que han demostrado su apoyo por Claudia Sheinbaum; partidos locales como Fuerza por México, Revolución Popular, Nueva Alianza, Encuentro Solidario y “todas las opciones políticas que tienen el compromiso para impulsar esta segunda etapa del proyecto de nación de la 4T y la llegada de la primera mujer presidenta en nuestro país”, expresa el candidato.