«Los candidatos de Morena están tan desesperados porque saben que van a perder, que pasaron del abuso cínico al descaro», Carlos Peña

Por: La Jornada Zacatecas •

Al participar en la conferencia de prensa que organizó el equipo de Roberto Luévano Ruiz, el Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo aseguró que los candidatos de Morena, particularmente los de Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas están tan desesperados porque saben que van a perder, que ya pasaron del abuso cínico en este proceso electoral, al descaro.

- Publicidad -

Al ofrecer su respaldo al candidato a la presidencia municipal de Guadalupe, Roberto Luévano y a Natalia Daniela del Muro Quiñónez, destituida arbitrariamente el día de ayer del Órgano Interno de Control, el dirigente estatal priista calificó como inadmisibles estas acciones que vulneran la administración pública.

Peña Badillo enfatizó enérgicamente que las y los zacatecanos no podemos acostumbrarnos a vivir donde la ley se vulnera, donde se busca hostigar, afectar y presionar, esto no debe pasar indistintamente de las militancias políticas, esto no se debe tolerar ni permitir.

Con estas acciones, subrayó, queda muy claro que el miedo, la preocupación y la desesperación les está alcanzando por el hartazgo que tiene la ciudadanía de Guadalupe al gobierno municipal. La decepción que han generado los gobiernos de Morena es recurrente en todo el territorio estatal por los excesos en los que privilegian la forma de gobernar de manera descarada e insolente, dijo.

“El PRI no va a permitir que el Órgano Interno de Control en Guadalupe quede sujeto a caprichos personales o a intereses de grupo, vamos hacer valer el derecho que nos asiste para que el tricolor lo siga llevando y teniendo, vamos a frenar sus excesos y arbitrariedades”, afirmó.

En este tenor, el Presidente estatal del PRI, pidió a la ciudadanía reflexionar y darse cuenta de lo que está sucediendo, porque Zacatecas en todo es mala nota, tiene el último lugar en todo y este tipo de acciones desesperadas del gobierno municipal de Guadalupe, otra vez nos llevará a ser nota nacional.

“De qué manera podemos hacerles entender que no es así como pueden permanecer en el gobierno, no es así como nos van a ganar, ni a intimidar, no es así como la ciudadanía va a ir a votar por sus candidatos”, indicó.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades electorales y de procuración de justicia para que actúen de manera inmediata, porque estás situaciones no deben estar sucediendo en ningún nivel.

El Presidente Carlos Peña Badillo reconoció la asistencia del Delegado General del CEN-PRI, José Marco Antonio Olvera Acevedo; de las candidatas a Diputadas locales Gaby Basurto, por el Distrito IV; Zulema Santacruz, Distrito V y María Teresa López, por el Distrito III. Así como del Diputado local priista, Herminio Briones y de la Presidenta del Comité Municipal en Guadalupe, Perla Martínez.