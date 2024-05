Notas históricas sobre la UAZ. Nueva edición 4 (2/2)

Por: Juan Manuel Rivera Juárez •

En una entrega anterior comente la integración de una Comisión de Reforma Universitaria (CRU) en el año de 1986 para la elaboración de una propuesta metodológica para una nueva fase del Foro de Reforma Universitario (FRU). La propuesta sometida a la consideración del H. Consejo Universitario (HCU), tomó en cuenta las opiniones expresadas en el Primer Encuentro Universitario (PEU) por las personas, grupos y corrientes que en él participaron, es decir, era una propuesta resultado del trabajo y la voluntad de muchos universitarios.

En los siguientes párrafos presento un compendio de la propuesta. En la Primera fase se integró la Comisión Organizadora (CO) del proceso de reforma con 15 estudiantes y 15 maestros, correspondientes a un maestro y estudiante por escuela o facultad, nombrados por el HCU, los que serían ratificados o sustituidos en las asambleas de octubre; dos consejeros universitarios representantes de los trabajadores administrativos y manuales; un maestro representante de la expresión minoritaria; cinco miembros de la CRU; 2 maestros de los diversos centros; dos representantes del SPAUAZ; dos representantes del STUAZ y dos representantes de la administración central.

Con esta integración se pretendía que estuvieran representadas todas las corrientes y grupos al interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Sus funciones fueron: 1) Convocar al proceso de reforma, en concreto al Foro General Universitario (FGU); 2) implementar las acciones pertinentes que garantizaran una amplia participación de los universitarios en el proceso y 3) Organizar y coordinar todas las acciones previas al Congreso General Universitario (CGU).

Las tareas y actividades de la comisión estuvieron encaminadas a: 1) Elaborar y publicar la convocatoria para el CGU; 2) Elaborar y publicar la convocatoria para el FGU; 3) Convocar a las asambleas en las escuelas y facultades para que los maestros y alumnos por separado, nombraran a sus representantes ante la CO y los grupos promotores del proceso en las propias escuelas y facultades, lo que debía ocurrir en el mes de agosto; 4) Recibir, producir y difundir las ponencias presentadas por los universitarios; 5) Organizar foros, encuentros, asambleas, seminarios, mesas redondas, etc., para la discusión amplia de las opiniones expresadas; 6) Propiciar la formación de un grupo que elaborara un proyecto de diagnóstico de la Universidad, en el que se caracterizara los problemas de la misma. Formarían parte de este grupo, entre otros, algunos miembros de la CO; 7) Sistematizar la información y vigilar su divulgación sin restricciones; 8) Elaborar el reglamento electoral para la elección de los delegados al CGU; 9) Sancionar la elección de los delegados al CGU y 10) Elaborar el padrón electoral.

Como parte de la Segunda fase, en el mes de agosto la CO convocaría a maestros y estudiantes de cada una de las escuelas y facultades para nombrar a sus representantes a la misma, fomentaría los grupos promotores del proceso y propondría las acciones a realizar para elevar el nivel de discusión de las propuestas y de participación de los universitarios. Para facilitar la participación en esta fase, se sugirió tomar como referencia las líneas temáticas surgidas del PEU.

La comisión difundiría masivamente los resúmenes de las ponencias presentadas y facilitaría ejemplares completos a quienes lo solicitaran. La Rectoría pondría a disposición de la comisión los recursos económicos necesarios. La CO difundiría ampliamente el programa de eventos y discusión que se elaboraría en coordinación con los propios ponentes.

La Tercera fase estaría enfocada a la organización y publicación a más tardar el 21 de septiembre, de las normas que regularían el Primer Foro General Universitario (PFGU) y vigilaría la amplia difusión de los trabajos que se presentaran. En el foro se precisaría y sistematizaría la temática del congreso.

En la Cuarta fase las personas, grupos y corrientes presentarían sus propuestas definitivas para el CGU a más tardar, en la primera semana de octubre, la comisión las difundiría ampliamente y organizaría los eventos necesarios para su conocimiento a profundidad, identificando sus diferencias e impulsores. Durante la discusión los ponentes podían realizar a sus ponencias las modificaciones que consideraran convenientes, pero a más tardar el día último de octubre deberían presentar la redacción definitiva para ser difundida y presentada en el CU.

En la Quinta fase se emitiría la convocatoria para el registro de planillas de candidatos a delegados del CGR. Elección de los delegados y escrutinio de las urnas. Sanción por parte de la CO de la elección de los delegados. El dictamen de la CO sería inapelable.

En la Sexta fase se integraría el Congreso con 15 maestros y 15 estudiantes de cada una de las escuelas y facultades, para un total de 390 delegados. Cuatro estudiantes y dos profesores de cada uno de los Centros, para un total de 72 delegados. Tres profesores de otros centros, para un total de 18 delegados. Seis delegados de la administración central. 40 delegados del sector de trabajadores administrativos y manuales.

Además, se elegirían otros 240 delegados estudiantes y profesores de manera proporcional al tamaño de las comunidades de profesores y alumnos de cada una de las 13 escuelas y facultades. Estos delegados corresponderían a una fracción de la totalidad de delegados maestros y estudiantes de manera tal que el peso de los delegados electos por representación proporcional fuera de una tercera parte del total de delegados profesores y alumnos que integrarían el Congreso.

El HCU designaría el número de estudiantes que fueran necesarios para lograr la paridad con los maestros. Podría asistir al Congreso cualquier universitario con derecho a voz, pero no a voto. El Congreso se instalaría con la presencia de la mitad más uno de los delegados electos, una vez instalado se regularía por un reglamento que el mismo Congreso aprobaría en su sesión de instalación. En las sesiones sucesivas ya no se contaría el quorum y funcionaría con los delegados asistentes.

Los acuerdos con el voto aprobatorio de dos terceras partes o más de delegados, tendría validez y serían obligatorios para todos los universitarios. Los asuntos tratados que no cumplieran con esa condición se continuarían discutiendo, a menos que la mitad más uno o más de los delegados presentes, aprobaran llevar la discusión a un referéndum…

En la Séptima fase con los acuerdos del Congreso se elaboraría el Plan de Desarrollo Institucional, el cual contendría: los programas concretos, los plazos, los responsables, etc., su implementación, así como los momentos de su evaluación y procedimientos de retroalimentación. Los acuerdos del Congreso y del referéndum, en su caso, serían la base para desarrollar los procesos de reforma particulares.

¡Cuánto falta conocer sobre nuestra Máxima Casa de Estudios!

Esta ignorancia es la que ha permitido que se le menosprecie o que se tergiverse su historia.

