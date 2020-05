La Gualdra 433 / Río de palabras

No sé, pero de pronto me dan ganas de llorar… escribe en la hoja y de sus ojos comienza a desprenderse un río de lágrimas que borra la tinta con que escribió las palabras. El papel también se humedece y la mesa sobre la que escribía se llena de lágrimas. Tenía tanto tiempo queriendo desahogarse que ahora que lo consiguió ha inundado todo el cuarto para ahogarse con su propio llanto. Antes no hubiera podido por la falta de tiempo, por la falta de espacio; porque nunca, por más que lo deseara, podía estar sola. Su deber era consolar a todos, aunque nadie se preocupara por ella, ni siquiera para preguntarle ¿cómo estaba? Por eso hoy que se vio sin nadie, que se confrontó consigo misma al escribir las palabras, desató el mar de tristezas que llevaba dentro arrastrando a su paso con todo aquello que alguna vez creyó que era más importante que lo que sentía.