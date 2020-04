Médicos contratados provenientes de otros estados tendrán hospedaje gratuito mientras permanezcan en Guadalupe, Zacatecas

Habrá 20 habitaciones dobles en un hotel cercano a la unidad hospitalaria adaptada para pacientes con Covid-19, informó el alcalde

En el hotel se instalarán cuerpos de seguridad para evitar la posible agresión contra médicos, mencionó Julio César Chávez

Médicos contratados que vienen de otros estados tendrán hospedaje gratis mientras permanezcan en Guadalupe, Zacatecas, combatiendo la crisis por Covid-19. Así lo anunció el presidente municipal, Julio César Chávez Padilla, en una conferencia de prensa.

El ayuntamiento consiguió 20 habitaciones dobles en un hotel a 500 metros de la unidad hospitalaria que se adaptó para los pacientes que padecen de este virus; además, aseguró que éstas serán pagadas directamente del sueldo de Chávez Padilla, siendo una inversión equivalente a dos meses de su salario (66 mil pesos).

No obstante, confirmó que el hotel no estará cobrando más que servicios esenciales como luz y agua, por lo que la inversión no fue tan grande.

Asimismo, mencionó que en el hotel se instalarán cuerpos de seguridad para evitar que los médicos sean agredidos por la población que ha tenido una falta de empatía hacia este sector, el cual ha tenido que estar al frente de la lucha contra el nuevo coronavirus.