La Gualdra 415 / Río de Palabras

Cuando me miro al espejo reviso mi rostro atentamente y pienso que mi pequeño defecto no se nota tanto como a veces lo creo. Es cuestión de no fijar demasiado la vista, reflexiono, de no dejar que la luz pegue directamente o distraer las miradas con algún collar o un par de vistosos aretes. Con estos trucos es completamente imperceptible. El problema es cuando recorro mi piel con la yema de los dedos y me doy cuenta de que al tacto este defecto se vuelve muy notorio. Entonces pienso cómo será cuando alguien pase la línea de la cortesía y llegue a la del atrevimiento, cuando se cruce la barrera del amor por la del deseo. Entonces mi rostro se ensombrece de pensar que el defecto crezca cubriendo no sólo mi mejilla, mi rostro o todo mi cuerpo. Mi defecto se hace grande, es el tamaño que en mi mente adquiere lo que hace que me esconda; aunque los demás no lo vean, aunque me digan que no se nota, aunque me rueguen que deje este encierro.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_415