Empresarios locales destacan el combate a la corrupción en primer año de AMLO

Andrés Manuel López Obrador presentó su Primer Informe de Gobierno en Palacio Nacional ■ foto: cortesía

■ Combate al ‘huachicoleo,’ acción destacada de los primeros meses de gobierno: Canacintra

■ Estos meses del Gobierno Federal no han cumplido con las expectativas: Canaco

■ Acuerdos con constructoras de gasoductos dan certeza a los inversionistas: Coparmex

Los resultados del combate al robo de combustible, la lucha contra la corrupción, las políticas de austeridad y el aumento al salario mínimo fueron los ámbitos que los empresarios zacatecanos valoraron de forma positiva tras la presentación del Primer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de Alejandro Valadez, líder local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), fue el combate al ‘huachicoleo’ la acción destacada de los primeros meses del Gobierno Federal.

Aunque señaló que durante dos semanas hubo afectaciones en el sector por el desabasto de combustible, actualmente hay un servicio regular y “sí ha funcionado ese combate”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Jorge Eduardo Hiriartt, resaltó la lucha en contra de la corrupción ya que “de alguna u otra forma” este sector ha sido parte o se ha visto afectado por los actos irregulares en la obra pública.

Sin embargo, consideró que se requiere una mayor transparencia a la hora de licitar los proyectos y asignar los contratos, además de que debe analizarse con cuidado la implementación de programas como el de los recursos para obra en el sector educativo que, a partir de ahora, serán entregados directamente a las escuelas y los padres de familia para que los apliquen.

Lamentó, además, que en el informe no se haya podido dar el dato de un mayor porcentaje del presupuesto ya ejercido a estas alturas del año sino que únicamente se tenga entre un 20 y un 25 por ciento de avance en su aplicación.

El líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Zacatecas, Jesús Manuel Pérez, no valoró ningún aspecto como positivo sino que consideró que estos meses del Gobierno Federal no han cumplido con las expectativas que se tenían, e incluso sostuvo que López Obrador “sigue en campaña; está jugando a ser presidente, no toma con seriedad este puesto y esta responsabilidad”.

Por último, el dirigente en el estado de Coparmex, Alejandro Enríquez Suárez del Real, enumeró varias acciones llevadas a cabo por el Gobierno de la República que calificó como buenas.

El combate a la corrupción y el consecuente ahorro de 145 mil millones de pesos fue la primera; no obstante, precisó que ahora ese recurso debe verse reflejado en acciones y políticas públicas que beneficien al país.

En segundo lugar mencionó el aumento al salario mínimo, después habló del seguimiento que se logró con el Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá y, también, refirió los acuerdos alcanzados con empresas que construyen gasoductos, lo que consideró que da certeza a los inversionistas.

Sin embargo, en cuanto a la confianza empresarial, sostuvo que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue una decisión que afectó de manera opuesta, desalentando la inversión por la incertidumbre que se generó.