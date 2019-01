Reforma a ley del Issstezac consideraría aumentar los años de servicio para la jubilación: director

Francisco Martínez Muñoz, director del Issstezac ■ FOTO: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ

■ No se prevé incrementar las aportaciones de los trabajadores: Martínez Muñoz

■ Será necesario concientizar a los empleados que “es mejor trabajar dos, tres o cinco años más, pero asegurando mi pensión, que llegar a los 30 años y que no se les pueda cubrir”

■ Opina que problemática financiera es por adeudos por concepto de aportaciones; hay entes que adeudan varios años y la mayor parte la tuvo Cobaez con un 503 mdp

Este año, la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) se someterá a una nueva reforma que, en esta ocasión, contempla una reestructuración administrativa y posiblemente un aumento en los años de servicio para la jubilación.

Francisco Javier Martínez Muñoz, director del Issstezac, manifestó que “estamos viendo la posibilidad de una reestructuración administrativa total. Esto se tiene que dar. Además, nos toca reformar este año y vamos a ver lo que no se pudo generar en la reforma de 2015 y que sea a propuesta de los sindicatos y de la gente que estuviera inconforme con la reforma de hace cuatro años”.

Para esta reforma, dijo que recurrirá a estudios actuariales, puesto que estos determinarán el futuro del Instituto, pero puntualizó que no aumentarán las cuotas de aportaciones de los trabajadores (11 por ciento actualmente) y sus patrones, ya que éstas “ya no podemos incrementarlas”.

No obstante, un aspecto que sí deberá revisarse es el tema del tiempo de trabajo para acceder a la jubilación, el cual es de 30 años en este momento, mismo que podría aumentar. “Tendremos que ver si permanece o hay algún cambio estructural”.

En caso de que se proponga incrementar los años de servicio para la jubilación, dijo que será necesario concientizar a los trabajadores de que “es mejor trabajar dos, tres o cinco años más, pero asegurando mi pensión, que llegar a los 30 años y que no se les pueda cubrir”.

Es decir, el objetivo de la reforma de este año es “establecer las medidas que ayuden al Instituto en el tema financiero para no caer en esto, porque a pesar de que crece el número de pensionados, tenemos que tener un mayor ingreso”.

“Toda reforma es para tener más recursos, tener más viabilidad y obtener más ingresos. Ese es el concepto real de una reforma: cambiar para ingresar más recursos al Instituto. El estudio actuarial nos indica que, con la reserva técnica del patrimonio total del instituto, salimos al 2030 o 2031”, agregó Martínez Muñoz.

Reiteró que la reforma se definirá con base en el consenso de todas las partes involucradas, garantizando además la transparencia en el ejercicio de los recursos, con el fin de darle viabilidad al instituto.

Explicó que ese organismo vive únicamente de las cuotas y aportaciones de los trabajadores y de los entes que cotizan, además de un sector empresarial que se compone por hoteles, balnearios, farmacias y mueblerías.

En el área empresarial, dijo que se ha logrado un superávit de 26 millones de pesos cada año pero ello no ha sido suficiente para reducir el déficit financiero, lo que obliga a la definición de estrategias de parte de la Junta Directiva para lograr que no haya una crisis similar a la que ocurrió en diciembre pasado.

Consideró que la problemática financiera se debe a adeudos por concepto de aportaciones, ya que hay entes que adeudan de varios años atrás. La mayor parte la tuvo el Cobaez con un saldo de 503 millones de pesos.

Expuso que el Issstezac paga 65 millones de pesos cada mes por concepto de pensiones, pero los ingresos del Instituto no alcanzan esa cifra y por lo tanto “vimos la posibilidad de que el Cobaez directamente nos pagara con un bien inmueble. Es una cantidad muy alta, debido a que no nos habían cubierto la cuota y aportación que, si hubiéramos tenido ese recurso líquido, no hubiese pasado ese cierre que tuvimos con los pensionados y jubilados. Incluso hubiésemos tenido un superávit de 359 millones de pesos”.

Martínez Muñoz expuso que se han tratado de regularizar todos los adeudos de los diversos entes, y Fresnillo, por ejemplo, se puso al corriente con sus cuotas luego de deber 19.5 millones de pesos.

Cotizan al Issstezac siete presidencias municipales y de ellas solamente tres tienen adeudos: Juchipila, Juan Aldama y Apozol, los cuales no han respondido al requerimiento de pago a pesar de que el Instituto sí paga a sus jubilados y por lo tanto no hay reciprocidad en ese sentido.

Aunado a ello, comentó que el crecimiento de jubilados y pensionados ha sido muy alto en los últimos años, ya que entre 2010 a 2018 registró un aumento de 571 por ciento, lo que representa una erogación de seis veces más.

Sobre la venta de inmuebles, informó que solamente se plantea desincorporar bienes inmuebles que no tengan uso o utilidad y la intención es que los recursos se utilicen para fomentar los préstamos.

“Desde el 2017 iniciamos con esta desincorporación de bienes inmuebles. Desincorporamos el 12 por ciento de la reserva técnica total del patrimonio del Instituto que es aproximadamente de 250 millones.

Según indicó Martínez Muñoz, ese porcentaje equivale a cuatro bienes inmuebles que se han vendido hasta el momento y que significan una cifra de 90 millones de pesos, cantidad que se utilizó para el fondo de pensiones y para préstamos a derechohabientes.

Refirió que la Junta Directiva propuso la desincorporación de más bienes, pero manifestó la necesidad de conocer, mediante estudios actuariales, los beneficios que generaría realizar esa medida, incluyendo al terreno del Cobaez cuyo valor es de 500 millones de pesos.

Por último, reiteró que es importante una reestructuración administrativa total, porque los tabuladores distan mucho entre un trabajador administrativo y el gerente de un parea empresarial, por lo que se requiere un nuevo tabulador.

Mientras tanto, informó que en los últimos tres años se ha generado un ahorro de 21 por ciento en el capítulo mil, 2 mil y 3 mil, lo que representa un monto de 23 millones de pesos. Los rubros en los que se ha logrado son la nómina, compra de suministros, servicios generales de mantenimiento, entre otros.

“No es suficiente, tenemos que llegar a más y más en este tipo de cuestionamientos pero recibí una Cuenta Pública con 118 millones de pesos de déficit, esa es la diferencia de ingresos y egresos que tenemos año con año, y lo bajamos a 65 millones en 2017 y este año 2018 cerramos con 6 millones de pesos. Hemos bajado 11 millones de pesos en dos años hay medio producto de un gran esfuerzo de todo el equipo de trabajo”, concluyó Martínez Muñoz.