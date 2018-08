Marcas comerciales beneficiaron a partidos en NL: TEPJF

Janine Otalora, magistrada presidenta del TEPJF y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova durante una conferencia de prensa, en junio pasado. Foto: La Jornada.

Ciudad de México. Durante una sesión efectuada esta madrugada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que al confirmarse el uso de marcas comerciales y equipos deportivos durante la campaña al Senado por Nuevo León, las fórmulas de los partidos Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional se beneficiaron indebidamente del posicionamiento comercial de las mismas sin reportarlos como gastos de campaña.

Por ello, instruyó al Instituto Nacional Electoral para que en esta semana la Unidad Técnica de Fiscalización realice un nuevo dictamen de gastos de campaña de los candidatos involucrados y en su caso repercuta ese beneficio indebido en esa contabilidad.

Al resolver impugnaciones de los aspirantes de los partidos Revolucionario Institucional, Verde, Morena y un aspirante ciudadano, avaló la revisión de este gasto, pues entre los agravios argumentados por los recurrentes destacaba el rebase de topes de gastos de campaña.

Al detallar la utilización, el TEPJF determinó que en redes sociales se utilizaron playeras deportivas del equipo de futbol Tigres lo que “pasó a ser un elemento más de propaganda electoral, que aprovechó empatía de la población con los equipos. También se reportó el aprovechamiento de otras marcas como Star Wars, The Home Deppot, Tecate, Afire, Telcel, Coca Cola y Adidas”.

Los magistrados determinaron avalar las objeciones partidistas, al señalar que tanto el INE como la Sala Regional Monterrey omitieron estudiar exhaustivamente el uso de estas marcas comerciales a favor del MC y del PAN, al no realizarse las diligencias necesarias y evaluar los recursos involucrados. Una vez que se realice la nueva contabilidad del gasto, se resolverá si hubo rebase de topes de gastos de campaña y, en consecuencia, es procedente la nulidad de elección.

Por otro lado, también esta madrugada, la Sala Superior confirmó la designación del candidato de Por México al Frente, Juan Zepeda como senador de primera minoría en el estado de México, al confirmar que no había incurrido en el rebase de topes de gasto de campaña. Cuestionados por el PRI y el ex gobernador mexiquense, César Camacho, los magistrados señalaron que no se había acreditado que el perredista hubiera realizado gastos por arriba del 5 por ciento permitido.

Finalmente, al resolver la impugnación del PRD y la candidata Beatriz Mojica para objetar la asignación de la senaduría de primera mayoría en Guerrero por la violencia de género ejercido en contra de Mojica, el TEPJF consideró que si bien se acreditó que había ocurrido, no era determinante para el resultado por lo que confirmó la asignación de este escaño a la formula postulada por la alianza Todos Por México.