La Jiribilla 10/07/2018

UNO: “Repudio a Mondragón”

Mondragón y Kalb representa el desastre que nos hereda EPN: persiguió a los jóvenes, mientras CONADIC entregó como resultado más consumo de drogas y violaciones a derechos. No queremos más de los mismo dicen los tuiteros y hasta personajes como Froylán Enciso que fue uno de los primeros especialistas en aplaudir y explicar en qué consistía la propuesta de Amnistía que propone López Obrador.

#MondragonNo.

Mondragón y Kalb manejó el CONADIC como institución militar, con poco interés y conocimiento sobre cómo deben entenderse las adicciones: Un problema de salud, no de seguridad ni de represión.

Por eso su inclusión como asesor en el gabinete de seguridad de AMLO ha causado bastante revuelo y malestar.

Ojalá rectifiquen, a Zacatecas aún le debe un Centro Estatal de Tratamiento a las Adicciones.

DOS: “Cuatro años de Morena”

Todo nuestro sistema político da para infinidad de análisis, pero el caso de Morena es bastante peculiar; en apenas 4 años de su formación, se convirtió en la principal fuerza política del país y le propinó, a nivel federal, la peor derrota electoral a organizaciones políticas tan añejas como el PRI y el PAN.

Sin duda muchas dudas rondan sobre este partido-movimiento y una de ellas es si podrá lograr institucionalizar su vida interna que le pueda dar una clara y sana convivencia entre las múltiples expresiones políticas e ideológicas que lograron llevar a la Presidencia a López Obrador.

TRES: “Renovación de dirigencia Panista”

Santiago Creel, quien estuvo al lado de Ricardo Anaya como coordinador de su campaña, afirmó el ayer que el queretano no regresará a asumir las riendas del blanquiazul.

“Ricardo no va a buscar regresar como presidente al PAN. Esto no los informó desde antes de los resultados (de la elección del 1 de julio). Durante la campaña ya tenía la idea de si los resultados no le favorecían, estar cerca del partido pero ya no en calidad de dirigente”, reportó Reforma.

Y hace bien.

Anaya tiene legalmente la posibilidad de acceder a dirigir el PAN nuevamente, pero por ahora está fuera de los planes del aspirante presidencial. Ahora buscará colocarse dentro de la vida académica.

De forma local ya existen voces que piden hacer lo propio con la dirigencia local aunque aún no aparecen tiradores para dirigir a la tercera fuerza política del estado y a la segunda a nivel nacional.

COLOFÓN: “Sin castigo a los culpables”

¿Cree usted que en la nueva “Estafa Maestra” en que se involucra a la UPSZ, los responsables sean sancionados?

70% No.

30% Sí.

