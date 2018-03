AMLO presenta registro ante INE como candidato presidencial

Andrés Manuel López Obrador muestra el certificado de su registro en el INE. Foto AFP/Alfredo Estrella

Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) su registro como candidato presidencial de la coalición Juntos haremos Historia, integrada por Morena-PT y PES.

El político tabasqueño llegó acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. También arribaron los líderes de los partidos coaligados en el auditorio del órgano electoral.

López Obrador hizo entrega de los documentos requeridos para su registro a los consejeros electorales del INE, en esta que es su tercera ocasión en que busca llegar a Los Pinos.

El consejero Benito Nacif recordó que el 29 de marzo se darán a conocer los registros de los candidatos aceptados en la contienda. Al día siguiente se iniciarán formalmente las campañas.

El dirigente del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores, resaltó la oportunidad de cambiar el régimen del país con alguien que sí represente a la población, un verdadero líder.

Lorenzo Córdova, presidente consejero del INE, dijo que para que la elección llegue a buen puerto, se requiere que todos los actores se apeguen a las reglas establecidas. Los gobiernos deben cumplir con su obligación de mantener la imparcialidad y abstenerse de intervenir en el proceso electoral.

Yeidkcol Polevsky, presidenta de Morena, pidió al INE que ponga en marcha una campaña para pedir a la gente que no venda su voto, que no se cuenten mal los sufragios el día de la elección, de forma malévola y que los resultados no se dicten desde las urnas del poder.

Destacó que su preocupación es que les roben los votos en las casillas o que voten el 108 o 114 por ciento de ciudadanos, como sucedió en el Estado de México. “Que se cuente bien”, exigió.

También recordó a los consejeros, encabezados por Lorenzo Córdova, que antes se compraban los votos con una torta, pero ahora se dan despensas, laminas, materiales de construcción y mucho más.

Polevsky estimó que esta es la elección más importante del país y será un parteaguas en la historia moderna nacional. En Morena contamos con propuestas y proyectos con el liderazgo de López Obrador, añadió y dijo que es el único con autoridad moral para hablar en contra de la corrupción.

También retó a los opositores a seguir buscándole fallas al tabasqueño, pero no van a encontrar nada, enfatizó. Los jóvenes se identifican con él y no con un “chavo ruco”, en alusión al candidato presidencial panista Ricardo Anaya.

Alejandro González, de la comisión ejecutiva del Partido del Trabajo, presentó a López Obrador como el próximo presidente de México, y recordó que su partido es el único que lo ha postulado en las tres ocasiones que ha contendido. La tercera es la vencida.

No estamos proponiendo la alternancia política, ni el clásico quítate tú para ponerme yo. Es el cambio verdadero.

El abanderado de Morena también estuvo acompañado por su equipo de campaña encabezado por la coordinadora Tatiana Clouthier, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, y otros.