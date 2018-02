Tantas fotos

La Gualdra 328 / Río de palabras

Mira nomás cuánta foto. En ésta se me empieza a notar la panza, a pesar de los holanes del vestido, ¿no te parece? Esta otra era de mis favoritas, alguna vez pensé en ampliarla para ponerla en la sala de la casa pero luego reflexioné y definitivamente no, no iba con la decoración que tenía planeada. Aquí estoy con mis papás. Mi mamá tiene todavía una cara de enojada que no se la acababa; es que ya sabes, yo ya iba un poquito adelantada. Pobre de mi madre, tanta sufridera para nada. Mi papá, ése sí que se ve orgulloso, mira nada más la sonrisa que se carga: de oreja a oreja, como él mismo dice. Ese día se puso un cuete que no veas… para las pulgas de mi santa madre. Estas otras son las que me tomé con mis amigas, aquí con mis primas y ésta con las amigas de él… ay, no sé por qué no rompí también esta foto, mira aquí está esa vieja, ya ni me acordaba. Quién iba a pensar que hasta en la boda anduvo la muy perra. Ay, pero mira estas otras, aquí está el pastel, los arreglos de mesa, la orquesta… A poco no estuvo muy padre la fiesta, al menos ese consuelo me queda, no le hace que hayamos durado tan poco.