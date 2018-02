“No se puede llevar a cabo una auténtica reforma educativa sin los maestros”: AMLO

“No se puede llevar a cabo una auténtica reforma educativa sin los maestros”, aseguró Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, durante su visita a Zacatecas este sábado.

Por ello, en un evento multitudinario celebrado en el Multiforo de la Feria Nacional de Zacatecas, López Obrador convocó al magisterio mexicano a llegar a un acuerdo y a elaborar, en conjunto, un plan educativo enfocado a mejorar la calidad de la enseñanza y que no afecte los derechos laborales del gremio.

En esta convocatoria, el precandidato de la alianza conformada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) incluyó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa (SNTE), a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y a los movimientos independientes del magisterio.

Fueron más de 10 mil personas las que se dieron cita este sábado en el recinto ferial y, ante este auditorio, López Obrador hizo referencia a la “mal llamada” reforma educativa, al asegurar que “muchos ciudadanos de buena fe fuero afectado por una campaña de desprestigio en contra del magisterio”.

Sostuvo que en el actual Gobierno Federal se ha tratado de culpar del problema educativo a los maestros y se realizó esta reforma que “es un instrumento de sometimiento al magisterio”.

Este sábado se presentó el texto de un acuerdo que pretende firmarse en próximos meses entre el magisterio y el precandidato, y en él se hace, en un primer momento, un repaso por la reforma educativa, su implementación y las condiciones actuales del magisterio.

Tras esto se concluye que, “conscientes de esta ruta para recuperar nuestra dignidad profesional, nuestros derechos y nuestra organización sindical y política, los maestros de México declaramos nuestra total adhesión a la precandidatura de Andrés Manuel López Obrador”.

Entre los acuerdos que se enumeran se encuentra el de dar marcha atrás a la reforma y enviar al Congreso de la Unión una nueva propuesta de Ley del Servicio Profesional Docente que “respete y garantice los derechos laborales y gremiales, las plazas de base del magisterio y dé certidumbre en el empleo”.

Asimismo, se expone como otro de los puntos acordados el de trabajar desde la Presidencia de la República con un “sindicato progresista, democrático y comprometido con la plena rendición de cuentas, la calidad y la mejora continua de la educación”.

También está la eliminación de la evaluación “punitiva, el cese de las persecuciones y amenazas”. En este sentido, se precisa que los maestros no están en contra de ser evaluados, sino que se oponen a “una supuesta evaluación como mecanismo represivo, intimidatorio y en contra de nuestros derechos laborales”.

El acuerdo que refiere la recontratación de los docentes que han sido cesados por no aceptar y, por tanto, por no realizar la evaluación terminó acompañado por las voces de los asistentes, quienes corearon al unísono: “Sí se puede, sí se puede”.

López Obrador dijo que la firma de este documento se realizará en Guelatao, en el estado de Oaxaca, en el mes de abril. La elección de esa localidad, puntualizó, responde a que en ella nació Benito Juárez y a que servirá como un reconocimiento al Movimiento Democrático de los maestros de esa entidad.

Este hecho, apuntó el precandidato, “nos va a llevar a algo muy bueno porque no sólo vamos a elaborar el plan sin afectar los derechos de los maestros, sino que también vamos a buscar la reconciliación al interior del gremio magisterial”.

En ese tenor, indicó que se va a entablar un diálogo con los dirigentes magisteriales de todas las expresiones y expuso que el gobierno que encabezaría él de llegar a la Presidencia de la República, como un “gobierno democrático”, no intervendrá en los temas sindicales del magisterio, al igual que tampoco lo hará con otros gremios como el minero, el cual también estuvo representado este sábado en el multiforo.

Casi al cierre de su discurso, López Obrador aseguró que “voy a cumplir todos los compromisos” en materia educativa. Entre ellos, mencionó la educación gratuita en todos los niveles, las becas a estudiantes de Preparatoria, las becas también para estudiantes universitarios de familias de escasos recursos, la alimentación en las escuelas, la mejora de las instalaciones educativas, el aumento de sueldo a los maestros y el no rechazar a ningún joven que quiera ingresar a la universidad.

Después de esta lista, sentenció que “voy a cumplir con el compromiso de que la educación sea un derecho y no, como quieren estos corruptos, un privilegio. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo y se va a hacer valer. La educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles”.

Al evento asistieron, entre otros personajes políticos estatales y nacionales, el presidente nacional del PT, Alberto Anaya; los precandidatos al Senado por Morena, José Narro y Soledad Luévano, los dirigentes estatales de los tres partidos que conforman la coalición, Fernando Arteaga, de Morena; Alfredo Femat, del PT, y Nicolás Castañeda, del PES. También estuvo Víctor Manuel Fernández Andrade, representante del Movimiento Magisterial de Zacatecas.

De igual manera estuvieron presentes David Monreal Ávila, presentado por López Obrador como el enlace de Morena en el estado, y Ricardo Moneal Ávila, a quien presentó como “encargado de esta región del país para garantizar el triunfo” de la coalición.

Rafael Ochoa Guzmán, ex dirigente del SNTE y coordinador de las Redes Sociales Progresistas Magisteriales, también participó y además fue el primero en intervenir. En su discurso, reiteró que han sido las definiciones del precandidato de Juntos Haremos Historia acerca de la educación y su futuro las que “han hecho renacer nuestra convicción de que sólo tomando el destino en nuestras manos podremos cambiarlo; de que sólo corrigiendo la acción de un gobierno sin ética ni principios podremos retomar el rumbo”.