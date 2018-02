“No pediré licencia para participar en proceso de la designación de nuevo fiscal”: Murillo

El procurador general de Justicia del estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, consideró que no es una ventaja para él continuar al frente de la dependencia mientras participa en el proceso de designación del nuevo fiscal general de la entidad.

En una conferencia pasada el funcionario había señalado que no existía impedimento alguno en la Constitución para que pudiera seguir fungiendo como procurador aunque se registrara como aspirante al nuevo puesto y, tras aprobarse la convocatoria para este nombramiento esta semana, se conoció que tampoco los diputados tomaron una determinación que obligara al actual procurador a pedir licencia si buscaba ser elegido como titular de la Fiscalía.

Por ello, Murillo Ruiseco sostuvo que no dejará su cargo pese a tener contemplada su participación en el proceso; “si no me obliga la ley, no”, puntualizó.

Indicó que, de acuerdo con los tiempos marcados por los legisladores locales, “probablemente” estaría registrando su solicitud en el congreso local a mediados de la próxima semana.

Ante las preguntas sobre el procedimiento de designación que aprobaron los integrantes de la 62 Legislatura local, recordó que en primer lugar ellos deberán integrar una lista con cinco nombres para enviarla al Poder Ejecutivo.

De esta forma, desde el Gobierno estatal se reenviará el documento al congreso, únicamente con tres aspirantes, para que los diputados lleven a cabo la selección definitiva.

Apuntó que “es una convocatoria abierta en la que podrá registrarse quien cumpla con los requisitos constitucionales”. Ante esto, dijo que si llega una persona que no sea él al frente de la Fiscalía General de Justicia tendrá que ser alguien que lleve ya un “plan de implementación, de transición, de trabajo para poder sacar a flote esta institución tan importante del estado”.

Murillo Ruiseco consideró que, con base en las labores de la Procuraduría hasta el momento, es necesario que se le dé “continuidad al esfuerzo” y destacó que hay temas pendientes, que cobran una importancia mayor en el marco de la nueva instancia de procuración de justicia, como es la consolidación del servicio profesional de carrera.

“Esos son importante darles seguimiento, aterrizarlos y obviamente este proceso va a ser una de las propuestas que les hagamos a los legisladores para poder ser considerado”, refirió.