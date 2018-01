Gobierno Federal castiga a Zacatecas con menos

A nivel nacional se ha referido que los estados gobernados por partidos de oposición al del gobierno federal se han visto más afectados por los recortes presupuestales y por la llegada de menos recursos adicionales.

No obstante, en Zacatecas ha ocurrido lo contrario, al menos, en los dos últimos sexenios e, inclusive, en algunas partidas recibidas ya por la actual administración. En este caso, como se dio a conocer en días pasados, el estado fue el que tuvo una reducción mayor en los recursos del Ramo 23 al comparar 2016 y 2017, pues registró una caída de más del 50 por ciento.

Esto ocurrió pese a que los gobiernos estatal y el federal tienen los mismos colores, encabezados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y en coalición con el Vede Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal).



Esta situación, sin embargo, no es privativa de las diminuciones aplicadas a fondos federales durante el año pasado sino que de 2005 a 2016 se advierte que la mayor cantidad de recursos adicionales fue recibida en el sexenio liderado por la ex gobernadora Amalia García Medina, quien provenía del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y convivió a nivel federal con la administración del Partido Acción Nacional (PAN).

De 2005 a 2010 se presupuestaron en total 80 mil 70 millones 88 mil 416 pesos para Zacatecas; no obstante, al final de cada ejercicio se reportó la llegada de recursos adicionales, provocando que el monto global de presupuesto que se ejerció en estos seis años ascendiera a 102 mil 14 millones 686 mil 362 pesos.

Esto significa que el gobierno encabezado por Amalia García Medina aplicó 21 mil 944 millones 597 mil 946 pesos que no estaban presupuestados, sino que se los otorgó la Federación a lo largo de los años que estuvo al frente de la administración estatal.

En porcentaje, el incremento fue del 27.4 por ciento respecto al presupuesto total del estado que incluye los ingresos locales y los que se reciben por la vía federal, y los cuales se destinan a los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los organismos autónomos entre los que están la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

Frente a este cercano 30 por ciento de aumento, en el sexenio siguiente al de Amalia García Medina, encabezado por el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, se aplicó un 17.1 por ciento más de recursos, es decir, se gastaron 24 mil 817 millones 692 mil 712 pesos adicionales que no estaban presupuestados.

Esto implica que de 2011 a 2016 se pasó de un presupuesto autorizado por los diputados locales de 144 mil 513 millones 308 mil 598 pesos a ejercer un recurso de 169 mil 331 millones 1 mil 310 pesos.

Aunque las cifras globales sean mayores, debido a que los presupuestos fueron aumentando año con año, el porcentaje de incremento fue menor que el registrado en el sexenio previo, a pesar de que, de los seis años del priísta Alonso Reyes, cuatro coincidieron con un gobierno federal del mismo partido, es decir, del PRI.

Los recursos adicionales que todos los años reciben los gobiernos estatales han sido criticados al advertir que su reparto y aplicación se llevan a cabo de manera discrecional. Uno de los fondos de presupuesto adicional que ha sido blanco de estos señalamientos es el Ramo 23.

Por ejemplo, el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, menciona que el dinero de esta bolsa “opera al margen de normas y criterios preestablecidos”, además de que señala que la Ley de Coordinación Fiscal es aplicada de manera inequitativa.

Tras hacer referencia a los recursos excedentes que tuvo el Ramo 23 en 2016, que representaron un adicional del 74 por ciento de lo presupuestado, es decir, un monto sin etiquetar superior al presupuesto del Estado de México, advierte del peligro diciendo: “Imagina el poder político que implica disponer de un pastel de ese tamaño para distribuirse entre aliados y adversarios en todos los rincones del país”.