Regidores llaman a Judit Guerrero a dar marcha atrás a la Ley de Ingresos 2018

Los regidores del municipio de Zacatecas, Emilia Pesci Martínez (independiente), Heladio Verver y Vargas (Movimiento Ciudadano), y Guadalupe Medina (PAN), exhortaron a sus pares y a la alcaldesa Judit Guerrero a dar marcha atrás a la Ley de Ingresos 2018 respecto de los incrementos en el cobro del impuesto predial, por considerarla “lesiva” para la economía de las familias, ya que mencionó la última, los aumentos han ido desde el 100 al 200 y hasta el 400 por ciento.

Denunciaron que se violaron acuerdos celebrados en la comisión edilicia de Hacienda tras diálogos tanto con el director de Catastro como con el secretario de Finanzas, respecto de que los incrementos basados en la rezonificación del territorio de la capital del estado y la aplicación de una fórmula, tendrían una introducción gradual durante los próximos 5 o 6 años, pero se están cobrando a la ciudadanía de un tajo en las ventanillas de la Tesorería municipal, además, sin respetar “el principio de máxima publicidad”, esto es, la gente se está enterando de los costos que le implica la modificación a la ley en el momento en que se presentan a pagar el predial.

Guadalupe Medina dijo que hablaban en favor de los ciudadanos por “la injusticia que se está cometiendo en el gobierno de Judit Guerrero porque a todos nos mintió, le mintió a su cabildo, a los integrantes de este cuerpo edilicio, en el sentido de que se nos dijo que en efecto iba a ser un modelo nuevo pero –se introduciría- de manera escalonada”.

El planteamiento del director de Catastro precisó fue que para el 2018 “el aumento pudiera ser de un 20 por ciento, en el 2019 otro 20 por ciento, y sucesivamente iba a darse el incremento”.

Pesci Martínez acotó que “en ningún momento lo votado fue un incremento” general al impuesto predial, pues el cobro se constituye a partir del valor del terreno más el valor de la construcción multiplicado por 0.002 “para garantizar la equidad”, por lo que en cada caso el aumento sería distinto en tanto que debe hacerse una valoración individual de cuál sería el 20 por ciento correspondiente este 2018 para su pago.

Heladio Verver añadió que el municipio no cuenta con la información del padrón catastral actualizada, “a tal grado que este año vamos a comprar un dron” para obtenerla.

Ejemplificó con el caso de una persona que pudiera poseer un terreno baldío, a quien si no lo tiene cercado y limpio le aplicarían una multa, pero si tuviera una construcción en él “le aplican el impuesto”, sin que tuviera conocimiento previo para enfrentar el compromiso económico.

La recaudación por el pago del impuesto predial este 2018 implicará 50 millones de pesos más para las arcas del ayuntamiento de Zacatecas, no obstante que el presupuesto de egresos este año fue disminuido en alrededor de 42 millones; también señalaron.

La precisión comparativa de uno y otro ejercicio fiscal exhibe que se presupuestó el gasto en 2017 en 526 millones 134 mil 221 pesos con 39 centavos, mientras que para este año serán 483 millones 665 mil 535 pesos con 69 centavos.

Este aumento en los ingresos, además, no se justifica en una mejoría en los servicios que se prestarán a la ciudadanía como asienta el artículo 115 Constitucional dijeron, “no podemos dar un golpe de esta naturaleza a la economía de las familias zacatecanas, pareciera más un acto de autoritarismo el querer tener este incremento en el año que vamos a vivir, un año electoral que da de qué pensar”, expuso Pesci Martínez.

Los regidores señalaron que a un año del inicio de las funciones en la administración municipal del ayuntamiento 2017-2018, cumplidos este 9 de enero, se ha expresado como una práctica sistemática el no asentar en minutas los acuerdos celebrados con los regidores, de tal manera que no existen respecto del trabajo realizado en las comisiones de Hacienda y Obra Pública, como fue también el caso de los referidos a este pago escalonado por la rezonificación del impuesto predial.

Refirieron que la Ley de Ingresos 2018 del ayuntamiento de Zacatecas fue votada a favor por unanimidad, en su caso, por considerar que el planteamiento que hizo el director de Catastro es correcto en su planteamiento, por lo que se establecieron los acuerdos de su aplicación paulatina, e incluso hubo la propuesta por parte de Pesci Martínez, de que hubiera descuentos mayores para el caso de las mujeres, como una medida afirmativa para tender a criterios de equidad de género, a modo de incrementar su patrimonio, un tema en el que socialmente se encuentran en desventaja.

Observaron asimismo respecto del esquema de incentivos (descuentos) por el pago oportuno de impuestos, que este año aun con esta condicionante, “los contribuyentes terminan pagando más de lo que habían pagado con el esquema anterior”.

Sin que se hayan dejado asentados en una minuta o los dictámenes derivados los acuerdos señalados, Guadalupe Medina invito a Judit Guerrero a rectificar la instrucción dada para el cobro en las cajas, a fin de que se apegue a lo acordado y “viendo por el bien de los ciudadanos”, mientras que Heladio Verver dijo que hay dos vías para resarcir el daño ocasionado por esta modificación a la Ley de ingresos 2018 del ayuntamiento de Zacatecas, uno, proponer un punto de acuerdo en la próxima sesión de cabildo para hacer la modificación correspondiente y elevarla a la Legislatura, y la otra, acudir al recién instaurado Tribunal de Justicia Administrativa para que determine si la forma de cobrar el predial en la capital del estado, “es justa o no”.

Respecto de su responsabilidad en votar una Ley de Ingresos sin que quedaran por escrito los acuerdos ya mencionados, Emilia Pesci dijo que la asumían, “pero como dice bien la regidora pareciera que estamos ante un engaño (…) pero sí el darnos cuenta de que a la par de los incrementos que se dan en el Ayuntamiento, se dan incrementos en el Gobierno del Estado y es cuando también apelamos a que se reflexione sobre estas medidas y puedan hacerse respetar estos acuerdos (…) y si hay algún regidor o regidora” que niegue lo que señalan, “que lo diga, porque quienes estuvimos ahí presentes sabemos que hubo una omisión a la hora de integrar los argumentos que cada quien emitió en las comisiones”.