Instan a Corral a explicar petición de 700 mdp a Hacienda

Ciudad de México. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, tendrá que explicar y decir con claridad si esos 700 millones de pesos que asegura le adeuda la Secretaría de Hacienda, los pidió por algo especial o para cierre de ejercicio. En tal caso eso no es algo que corresponda al gobierno federal, declaró el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, coordinador de la comisión de Hacienda de la Conago y militante del PAN como su homólogo chihuahuense.

Dijo confiar en que las acusaciones de Corral Jurado no formen parte de una de las estrategias de la “guerra sucia” con miras a la contienda electoral. “Yo esperaría que los gobernadores pusiéramos el ejemplo en respetar la vida democrática que tanto le ha costado a los mexicanos”.

Entrevistado al finalizar la ceremonia en Los Pinos, donde se formalizó la obtención por la vía digital de las actas de nacimiento en todo el país y donde estuvo el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador queretano aseguró también, que ningún mandatario local se le ha acercado para externar queja alguna sobre el manejo de las partidas presupuestales que obligadamente debe enviarles la Federación.

“Los recursos son públicos, la mayoría son por fórmula. Cuando se trata de recursos extraordinarios como pueden ser los que se les llama cierres o cuando llegue un gobierno que tuvo déficit, eso es responsabilidad de cada gobierno estatal” y se tendrá que revisar si lo que dijo Javier Corral corresponde a los de este tipo.

Insistió en que ningún gobernador se ha acercado a él para acusar “terrorismo” por parte de la encargada de las finanzas federales, sea de un partido o de otro. Indicó además, que jamás se ha detectado que Hacienda federal se haya equivocado en el envío de los recursos a los estados.

“No, jamás. Tendría que tener un muy mal secretario de Finanzas, y un gobernador que conozca en algo que todos estamos muy pendientes y que son los dineros (…) Un gobernador siempre está pendiente de sus finanzas y de su gobernabilidad”.

¿Será una excusa para deslindarse de sus responsabilidades?

-No lo sé. Javier Corral tendrá que explicarlo y tendrá que decir con claridad si esos 700 millones de pesos los pidió por algo especial porque todos vimos que es un estado que recibió un déficit real, pero cada quien tiene que componer su déficit, no es obligación de la Federación ni de Hacienda recomponer los déficit de los estados.

¿Está jugando políticamente el gobernador Corral?

-No lo sé, yo hablo exclusivamente de lo hacendario porque es mi responsabilidad en la Conago, y mira que yo soy del PAN, no le vengo a hacer el juego al gobierno, no le vengo a hacer el juego a nadie, vengo a asumir mi responsabilidad.

Tampoco consideró la posibilidad de llamar a Corral Jurado respecto a este tema. “Somos dos gobernadores del PAN pero gobernador no coordina gobernador” y siempre ha habido comunicación con los diferentes secretario de Hacienda.