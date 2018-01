A partir de este martes 2 de enero entrarán en vigor los estímulos fiscales en el pago de derechos, impuestos y aprovechamientos por parte de los contribuyentes, además de que se pondrá en marcha el nuevo Sistema Integral de Administración Tributaria que permitirá realizar los pagos de manera electrónica, así como en diversos establecimientos y tiendas de autoservicio.

En total, informó en conferencia de prensa el secretario de Finanzas Jorge Miranda Castro, se estarán otorgando descuentos que afectarán a la Hacienda Pública estatal en un monto de entre 650 y 750 millones de pesos.

Los pagos que tendrán estímulos fiscales serán los impuestos sobre adquisición de bienes muebles, que se refiere al cambio de propietario de vehículos, el impuesto de la tenencia y el ecológico en sus cuatro vertientes; también están los derechos de control vehicular, catastro y registro público, registro civil, tránsito, expedición de títulos y escrituras y las licencias; así como los aprovechamientos que se relacionan con los recargos y las multas.

Descuentos en la tenencia

En cuanto a la tenencia, se informó que las personas físicas tendrán un descuento del 100 por ciento durante el mes de enero, del 85 por ciento en febrero y del 75 por ciento en marzo, mientras que de abril a diciembre será del 45 por ciento.

Los automóviles nuevos también gozarán de un estímulo del 100 por ciento si este impuesto se paga a lo largo de los 30 días posteriores a la adquisición del vehículo.

En todos los casos habrá un 5 por ciento de descuento adicional para los adultos mayores, pensionados y jubilados, así como para las personas que tengan alguna discapacidad.

El cambio de propietario será para personas físicas y morales y ascenderá a un 30 por ciento entre enero y marzo, y el resto del año será del 15 por ciento. También estará el 5 por ciento adicional para los grupos de población ya mencionados.

Control vehicular, de acuerdo al año del vehículo

En materia de control vehicular y el impuesto a la infraestructura, se dividieron los estímulos de acuerdo al año de las unidades automotrices a fin de beneficiar con un mayor descuento a aquellos que tienen vehículos más antiguos.

Los modelos 2008 y anteriores tendrán los mayores montos de reducción con un descuento del 65 por ciento en enero, del 55 por ciento en febrero, del 50 por ciento en marzo y del 30 por ciento de abril a diciembre en el caso del pago del derecho de control vehicular.

Mientras tanto, los porcentajes aplicados al impuesto de infraestructura serán del 40 por ciento el primer mes del año, del 35 por ciento en febrero, del 30 por ciento en marzo y del 20 por ciento el resto del año.

Los modelos de 2009 a 2013 tendrán un descuento máximo en enero del 50 por ciento en el control vehicular y en el de infraestructura el beneficio más alto será del 35 por ciento; los automóviles de 2014 empezarán con un descuento del 35 por ciento en ambos pagos; los de 2015 serán de 30 por ciento el más alto en el control vehicular y del 25 por ciento en infraestructura.

Los modelos 2016 iniciarán con 20 por ciento de descuento en el pago del control vehicular y con 15 por ciento en el de infraestructura, los de 2017 partirán de u 10 por ciento de estímulo en ambos pagos, y los que sean del 2018 tendrán un descuento del 5 por ciento, tan sólo de enero a marzo, en el caso del control vehicular.

Certificar motos, cuestión de seguridad

El cuanto a las motocicletas, dijo el secretario de Finanzas, se tienen descuentos que van del 80 por ciento en enero al 65 por ciento de abril a diciembre, pasando por el 75 por ciento en febrero y el 70 por ciento en marzo.

La razón de que en este caso sean mayores los estímulos, precisó, tiene que ver con que se busca que estos vehículos estén debidamente certificados ya que, como añadió el gobernador Alejandro Tello Cristerna, se ha detectado un incremento en su uso en actividades ilícitas.

La adquisición de las placas, por otra parte, tendrá un descuento del 30 por ciento de enero a marzo y del 15 por ciento el resto del año.

Asimismo, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) también se incluye por primera vez en este decreto de estímulos fiscales por lo que se pagará una tasa del 7.5 por ciento en enero, un 8 por ciento en febrero, un 8.5 por ciento en marzo y el resto del año se aplicará el 10 por ciento que viene marcado en la Ley de Ingresos.

Podrá pagarse desde el celular e internet

En la conferencia de prensa, Miranda Castro señaló que desde este martes se pondrá en marcha el sistema integral de administración tributaria que permitirá hacer los pagos de impuestos desde el celular, internet, instituciones bancarias, Oxxos y farmacias Guadalajara.

Por su parte, el mandatario estatal apuntó que estos estímulos fiscales son una buena noticia para los zacatecanos porque dan certeza de que habrá facilidades de pago así como de que no existen nuevos impuestos en la entidad.

Asimismo, en torno al inicio del nuevo año, apuntó que venimos saliendo de un ejercicio no fácil, un año complejo; un año de claroscuros. Fue un año muy violento en todo nuestro país y Zacatecas no fue la excepción, pero en el 2018 que arrancamos nos esperan cosas mejores, el clima de seguridad va a mejorar y mucho, como ha sido tendencia de los últimos dos meses.