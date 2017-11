Ni arrogante ni acomodado, responde Meade a AMLO

Reunión de José Antonio Meade con los dirigentes de comités directivos estatales en el CEN del PRI. Foto La Jornada

Ciudad de México. José Antonio Meade, virtual precandidato del PRI a la Presidencia de la República, le respondió a Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Morena, quien le llamó “señoritingo “.

“Creo que no le pegó a ninguna de las tres. Yo le agradezco la primera, la parte de joven, de espíritu, de corazón, sin ninguna duda, (pero) la parte de arrogancia creo que es lo único que no le queda a mi persona y lo de acomodado tampoco”, dijo al término de una reunión con dirigentes estatales del PRI a quienes agradeció su apoyo a un “simpatizante” del tricolor, partido al cual, sin embargo, no se afiliará.

“Este ejercicio en donde el que simpatiza pide con humildad ser apoyado y quienes están en posibilidades de hacerlo , lo hacen, sin duda me llena de alegría y satisfacción y me da mucha esperanza de que vamos a ganar”, comentó a la prensa.

Minutos antes, en su mensaje frente a presidentes y secretarios generales de los comités directivos estatales, advirtió que lo más importante de la contienda del año próximo es “enfrentar una decisión entre un cambio con rumbo y un salto al vacío “.

Me refiero, precisó en entrevista, a la necesidad de conducir no solamente las propuestas en ese ejercicio de precampana, campaña y gobierno con experiencia y con claridad y me parece que es lo que está en juego y es muy importante que quede claro.

En cuanto a sus reuniones con los secretarios de Gobernación y de Turismo, ambos interesados en la postulación a la candidatura presidencial del PRI, Meade los señaló como personas a los que conoce de tiempo atrás y les agradece.

“Les tengo a cada uno de ellos agradecimiento, admiración y estoy seguro que su experiencia será valiosa para el país”, dijo.