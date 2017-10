La Gualdra 314 / Río de palabras

Le dijo: Es necesario que ya haga su vida normal. Ella escuchó resignada y salió a la calle. Tomó el autobús. Abrió la puerta de su casa, entró y volvió a cerrar con llave. Puso a calentar agua para prepararse un té. Se sentó a mirar por la ventana el muro de la casa del vecino que le tapó la vista al cerro. Recordó tantas tardes que pasó ahí viendo los árboles, los pájaros, el crepúsculo. Normal… resonó en su cabeza cuando el agua empezó a chillar soltando el hervor. Vació el líquido en la taza y endulzó con miel. Se sentó frente al televisor, puso el canal de vídeos. Hizo como que veía lo que ahí pasaban, pero en su mente las canciones traían recuerdos. Retome su vida, no digo que olvide, simplemente no deje que el recuerdo la ahogue. Apaga el televisor. Sube a la habitación. Afuera se escucha los gritos y juegos de los pequeños, el sonido de los autos de los vecinos; pronto dejarán de escucharse todos los ruidos para dar paso al silencio. Se mete entre las sábanas. Trata de dormir. Normal… piensa. De pronto sonríe. Esto no puede ser normal, dice mientras abre el cajón del buró y toma el frasco de pastillas. Normal sería no tener que sentir el vacío.

