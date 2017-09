Llegó la hora

La Gualdra 310 / #FuerzaMéxico

Miembros del Concejo Indígena de Gobierno, constituido por hombres y mujeres de los pueblos originarios de México, acompañarán la primera asamblea constitutiva de la Red de apoyo al CIG en Zacatecas el próximo sábado 30 de septiembre.[1] La asamblea pretende ser el espacio de encuentro para las personas y los colectivos que deseen sumarse al camino de lucha y resistencia que los pueblos, naciones y tribus agrupados en el Congreso Nacional Indígena pretenden andar de manera colectiva.

La palabra colectiva, nacida desde el mandar obedeciendo como forma de construcción política, convoca a todos los sectores de la sociedad a organizarse para resistir a la tormenta que llegó con vientos de extractivismo, feminicidios, despojos, desapariciones forzadas y la sanguinaria muerte contra la vida. Una propuesta “se empezó a nacer” desde el 12 de octubre del 2016, fecha en que el CNI conmemoró veinte años del caminar colectivo y compañero de los pueblos originarios, y hasta el día de hoy más personas del campo y la ciudad se suman a la iniciativa organizativa del CIG. No dicen: “Nuestras resistencias y rebeldías constituyen el poder de abajo, no ofrecen promesas ni ocurrencias, sino procesos reales de transformación radical en la que participan todas y todos y que son tangibles en las diversas y enormes geografías indígenas de esta nación”.[2]

El recién constituido Concejo Indígena de Gobierno será el lugar de confluencia de la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas y no indígenas, de todo aquél que diga “no” al capitalismo y sus múltiples formas de despojo y dominación, pero que también esté dispuesto a decir “sí” a algo nuevo. Es decir, nos invitan a pensarnos con otros y otras; a ser dignos frente al terror que nos ha obligado a agazaparnos en el cómodo y cínico solipsismo; a reencontrarnos en la amenazada colectividad, porque, solos, solas, seremos incapaces de sobrevivir:

Desde este V Congreso Nacional Indígena llamamos a los pueblos originarios de este país, a los colectivos de la Sexta, a los trabajadores y trabajadoras, frentes y comités en lucha del campo y las ciudades, a la comunidad estudiantil, intelectual, artística y científica, a la sociedad civil no organizada y a todas las personas de buen corazón a cerrar filas y pasar a la ofensiva, a desmontar el poder de arriba y reconstituirnos ya no sólo como pueblos, sino como país, desde abajo y a izquierda, a sumarnos en una sola organización en la que la dignidad sea nuestra palabra última y nuestra acción primera. Los llamamos a organizarnos y parar esta guerra, a no tener miedo a construirnos y sembrarnos sobre las ruinas dejadas por el capitalismo.[3]

Frente a la muerte como política de Estado, la defensa de la vida como la más subversiva forma de seguir siendo diversos, diversas. Frente a la podredumbre de la partidocracia, la reconstitución total de nuestros pueblos.[4]

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_310

[1] Sábado 30 de Septiembre 12pm, salón del concejo de la preparatoria 1 de la UAZ, plantel centro.

[2] Comunicado ¡Y RETEMBLÓ!, INFORME DESDE EL EPICENTRO… del Congreso Nacional Indígena el 1 de enero del 2017.

[3] Ídem.

[4] Para mayores informes: www.enlacezapatista.org