Desalojan parte de Urgencias de Hospital General de Jerez debido a muerte de paciente que se había intoxicado

Este lunes, una parte del área de Urgencias del Hospital General de Jerez fue desalojada debido al fallecimiento de un paciente que se había intoxicado con fosfuro de aluminio.

La alta toxicidad de esta sustancia provocó también la puesta en cuarentena de la ambulancia en la que fue trasladado y el desalojo de las casas ubicadas a 40 metros a la redonda de la vivienda donde se localizó a la persona intoxicada.

El director de Protección Civil estatal, Antonio Caldera Alanís, informó que a las 10:15 horas de la mañana se recibió el reporte de una persona que se había intoxicado en una vivienda de la calle Tomás Urbina de la colonia 20 de Noviembre en Jerez.

Al llegar al lugar, los elementos de Protección Civil estatal advirtieron que faltaban dos pastillas en un frasco de fosfuro de aluminio, un compuesto químico letal, común para la fumigación de las cosechas y cuyo nivel de toxicidad se traduce en que una sola pastilla es utilizada para fumigar entre 10 y 20 hectáreas.

Esta persona fue llevada al hospital, donde ingresó ya sin vida, y al advertir la letalidad de la sustancia ingerida, evacuaron el área a la que llegó el fallecido.

De igual forma, agregó el funcionario, se puso en cuarentena la ambulancia en la que fue trasladado, mientras que el personal paramédico que lo acompañó se encuentra en observación, aunque está fuera de peligro.

En el caso de las viviendas cercanas a la casa del fallecido, fueron evacuados los vecinos a 40 metros a la redonda para evitar complicaciones.

El procedimiento que sigue, explicó Caldera Alanís, consiste en ventilar completamente todas las áreas en las que estuvo la sustancia, para proceder este martes a su limpieza con jabones químicos y fumigación.

Estos trabajos no pudieron llevarse a cabo este lunes debido a que el fosfuro de aluminio no debe mezclarse con agua, por lo que tienen que asegurarse de que no existan residuos del químico.

Aun así, este martes el personal que ingrese tanto al hospital como a la ambulancia y a la vivienda deberá ir con la vestimenta de seguridad adecuada como medida de precaución.

Caldera Alanís expuso que también es diferente el tratamiento que se le da al cadáver, ya que no es recomendable hacer necropsia, cremación, ni que sea velado, sino que éste debe ser embalsamado para tratar de neutralizar el químico, sellar el ataúd y darle sepultura.

Concluyó que se desconoce cómo obtuvo la persona fallecida la sustancia debido a que no es común, “no la venden en la esquina”, por lo que esto tendrá que ser parte de la investigación que lleve a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ).