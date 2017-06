El sistema local anticorrupción y la partidocracia

Señal Coparmex Zacatecas

A escasos días de que se venza el plazo constitucional para la aprobación del sistema local anticorrupción, la Legislatura del estado ha sido poco inclusiva en la participación social, porque a la publicación del presente artículo es probable que se encuentre aprobado, al menos en comisiones, el dictamen del sistema local anticorrupción y el Poder Legislativo intentó hacer conocedor a la sociedad e invitarla a participar en opiniones y propuestas.

Sabedores que son los legisladores los que tienen la facultad constitucional de legislar y por ende decidir sobre el sistema local anticorrupción, podrían incluir propuestas de la sociedad civil de una forma trasparente y dinámica y no solo recibir y aprobar en sus términos la propuestas que envíe el Ejecutivo, porque sería lamentable y poco democrático que solo levante el dedo a lo que determine elEejecutivo, por muy buena que sea la propuesta.

Lo anterior lo señalamos, porque si los legisladores no son el verdadero enlace para la participación ciudadana, ¿quién será entonces ese garante social?, o solo señalándoles puntualmente su falta de interés en acudir con sus electores en momentos de toma de decisiones cuándo entenderán que deberán emprender mecanismos de comunicación y participación adecuados y eficientes, sobre todo en temas tan sensibles como la transparencia y la corrupción.

Señalar la falta de visión incluso electoral de los ahora legisladores me es pertinente, porque demuestran una vez más que solo toman en cuenta a su elector en el voto que les beneficia, y no así para la toma de decisiones, que es donde sería pertinente y congruente hacerlo fomentando la participación ciudadana en la decisiones de gobierno.

Llama la atención que convoquen a una conferencia magistral, por cierto muy buena e interesante, en la que el ponente, Dr. Carlos Chaurand Arzarte, magistrado presidente del tribunal federal de justicia administrativa, realizó un compendio histórico de la formación del sistema nacional anticorrupción, así como de la Ley Federal de responsabilidad de los servidores públicos, mejor conocida como la Ley 3 de 3, y que incluso señalara muy puntualmente que la importancia del funcionamiento del sistema anticorrupción y en general del combate del flagelo de la corrupción, será la participación ciudadana y ni así los legisladores locales, impulsen con sus electores un mecanismo de acercamiento e impulso al sistema local anticorrupción, pareciera que no pusieron atención a la conferencia, o bien no les importa la opinión de los electores.

Al parecer a los legisladores locales no les interesa que la participación ciudadana sea copiosa, nutrida y participativa en temas de transparencia y anticorrupción, dan la proyección una vez más de estar alejados de su electores, pero sobre todo de su nulo interés en que los mismos participen en temas trascendentales y de un impulso eminentemente social, porque hay que recordar que el sistema nacional anticorrupción y la denominada ley 3 de 3, fueron iniciativas ciudadanas, y ni así logran entender que es la ciudadanía la que debe participar en sus formación.

La gravedad del asunto se reflejará si pasa íntegra la propuesta de ley presentada por el Ejecutivo, toda vez que sería ocioso contar con 30 holgazanes que solo aprueban lo que se les envía, y no le mueven ni una coma, porque en términos de eficiencia parlamentaria y económica con un buen departamento jurídico es suficiente y no así 30 supuestos representantes ciudadanos, que solo representan los intereses de sus partidos y no de la ciudadanía, generando la denominada partidocracia, en la que tristemente solo se ponen de acuerdo en interés de sus partidos y no así, en un interés impulsado por la vertebración de una sociedad civil participativa, misma que hay que fomentar acrecentar y escuchar.

La participación ciudadana será esencial en la formación y funcionamiento del sistema local anticorrupción, si los ahora legisladores no lo comprenden, será un error que lamentaran después, ya que es la columna vertebral del sistema el comité de participación ciudadana, y si lo que intentan es inhibir la participación social, lo lamentaremos todos, porque solo con la inclusión social en la toma de decisiones gubernamentales así sean solo en la supervisión de las mismas, es como podremos avanzar hacia una democracia participativa y eficaz y no ocultando las mismas.

El tema es simple, la participación ciudadana es el eje rector del sistema, esperamos que esta se de en todos los ámbitos y todas las esferas, en cada comisión en que se tome una decisión se escuche al ciudadano, de todos los ámbitos, porque solo con la intervención directa del ciudadano es como podrá funcionar el sistema y así generar un mayor impulso democrático a nuestro país, y que no se vuelvan a secuestrar organismos ciudadanos por los partidos.

Importante será participar y alzar la voz en la formación del sistema local anticorrupción, porque es ahí donde comienza el actuar ciudadano, en la participación de la formación de instituciones ciudadanas incluyentes. ■

*Presidente del Centro Empresarial de Zacatecas, s.p. (Coparmex)