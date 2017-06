Rechaza AMLO alianzas con partidos “del régimen” para 2018

Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, rechazó alianzas con el PRD, Movimiento Ciudadano y el resto de “los partidos del régimen” para las elecciones presidenciales de 2018, y llamó a que el acuerdo sólo se concrete con el Partido del Trabajo.

Afirmó que por congruencia “no podemos marchar juntos con el PRI, PAN, PRD, Partido Verde Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Nueva Alianza”, y llamó que se ratifiquen las alianzas con ciudadanos y militantes de todas las organizaciones políticas y sociales, sin que implique a los partidos del régimen”.

Señaló que en las pasadas elecciones “salió a flote la inmoralidad de los dirigentes del PRD. Es una vergüenza lamentable que en Veracruz mantengan alianzas con el régimen y un personaje tan corrupto y perverso como (Miguel Ángel) Yunes Linares”.

En el Estado de México, resaltó, “quedaron al descubierto como paleros; no pueden decir que no se les convocó a tiempo (a sumarse a Morena), pudo más la ambición del candidato (al gobierno de la entidad) y de los dirigentes del PRD y sus acuerdos con el PRI”.

Subrayó que quienes “transaron con la mafia del poder son mercenarios oportunistas. Ser de izquierda representa dos cosas: un sincero amor por el pueblo y ser honestos, porque los corruptos no son de izquierda”, aseveró.

En el III Congreso Nacional Extraordinario de Morena, que se lleva a cabo en Tlatelolco, López Obrador pidió recordar una y mil veces que Morena no está en contra de los empresarios, que no son populistas, autoritarios ni mesiánicos y rechazó que sean seguidores de algún gobierno extranjero, “ni de Maduro ni Trump”, subrayó.

Afirmó que Morena se mantendrá como un referente moral. “La honestidad es nuestro escudo protector; aunque han querido mancharnos, siempre hemos salido de la calumnia ilesos”.

Afirmó que estos tiempos de degradación “ha quedado de manifiesto que no somos iguales, mientras a ellos (los del régimen) los mantiene el interés por el poder y el dinero ilícito”.

López Obrador resaltó en su discurso que en los ultimos tiempos “ha quedado de manifiesto que en Morena se aglutina lo principal de la oposición… Con excepción de Morena, todos los partidos políticos están cooptados por la mafia del poder; además se sabe que las llamadas candidaturas independientes son en realidad más de lo mismo”.

Ya basta de simulaciones, resaltó. “Un partido conformado con dirigentes corruptos, que compra votos, reparte migajas, que trafica con la pobreza de gente, no lucha por la transformación de México, no puede ser considerado un partido de izquierda”.

Rumbo a 2018, pidió fortalecer el trabajo de formación, orientacion, concientización en los comités del partido y transformar a éstos en círculos de estudio.

También llamó a empezar con las tareas de promoción y defensa del voto y reforzar el trabajo de organización territorial.

Convocó a continuar con la firma de los acuerdos por la unidad, la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México.

Le recordó a los congresistas que está demostrado que la mayoría de los ciudadanos apoyan a Morena y “estamos arriba en las encuestas hacia 2018, pero sin organización será dificil enfrentar a la mafia del poder, que no quiere perder privilegios y se opone a la renovación de la vida pública del país. No quieren el cambio porque no quieren dejar de robar, eso es lo que enfrentamos”.