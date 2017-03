La exposición 'Interiores', de Kiyoto Ota se inaugura el próximo 31 de marzo, a las 19:30 Hrs., en el ex Templo de San Agustín.

La Gualdra 283 / Río de palabras

¡Ay, muchas veces ya he visto cómo sale el sol! Sí, ya he sentido ese frío de la madrugada cuando la mitad del cielo es clara y la otra oscura. He caminado bastantes veces sintiendo cómo el frío se me restriega en la cara y reseca la piel. También he sentido cómo el calor le regresa al cuerpo llenándolo de la cabeza a los pies, cuando el sol se va levantando. He sentido también el sol que quema hasta por debajo de la ropa, que hace que salgan ampollas y sea necesario el ungüento para calmar el ardor. He descansado muchas veces a la sombra de un árbol pensando en todo y nada, entretenido con el más simple vuelo de una mosca o atormentándome el cerebro con todas las cosas que aún no he realizado. Ya muchas veces he comido en el campo, acompañando cada bocado con los ruidos de la naturaleza, bebiendo agua fresca; sintiendo cómo el fresco de la tarde le va a ganando al calorón de la mañana. También he regresado caminando con paso lento a casa, con el ansia de llegar, recostarme en la cama y cubrir mis miserias con las cobijas, para sumergirme en el sueño. Por eso pienso, ¿qué caso tiene?, si al final todo acaba donde siempre, todo termina donde mismo. No veo la diferencia. ¡Hoy no me levantaré temprano!

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_galdra-283