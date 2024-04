Apostará Manuel Esparza a la inversión privada para el desarrollo de Río Grande

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Manuel Esparza Vaquera, el candidato a la Presidencia Municipal de Río Grande por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), considera que las prioridades para esta demarcación deberían ser el desarrollo económico, la atención al problema de la vivienda, el apoyo a los campesinos y el acceso a los servicios de salud en las comunidades.

El arquitecto, de 34 años, explica que en este importante municipio del estado el comercio y el desarrollo económico se encuentran estancados por la falta de inversión privada y el dispendio de los recursos públicos en “lujos, ferias con costos extravagantes y temas que no son prioridad en Río Grande”.

También el acotamiento a los permisos de desarrollo urbano mantiene paralizado el crecimiento económico; en consecuencia 2 mil familias en Río Grande carecen de vivienda, incluso a pesar de que la mitad de esas familias está en posibilidad de acceder a créditos Infonavit y Fovissste, señala Esparza Vaquera.

Estos son grandes problemas que mantienen al municipio en prácticamente la misma condición que hace veinte años, considera el perredista. Ante esto, Manuel Esparza propone convertir las 40 hectáreas de reserva territorial con las que cuenta Río Grande, en 400 lotes con esto, primero, atendemos el problema de vivienda, y abonamos a impulsar el comercio de Río Grande”.

Apostar a la inversión privada es una de las prioridades del político, quien, como servidor público ha tenido oportunidad de atestiguar que los mayores enemigos del municipio “han sido los expresidentes municipales que han estancado a Río Grande”.

Una nómina excesiva en la que se gasta casi la totalidad del recurso público, es uno de los grandes flagelos del municipio, subraya; la Presidencia Municipal de Rio Grande se ha convertido así “en una tienda de abarrotes que tiene mil empleados, pero no tiene qué ofrecerle a la ciudadanía”, caracteriza Manuel Esparza.

Facilitar la inversión privada es entonces la clave para el desarrollo del municipio, explica el riograndense. También los recursos de los paisanos en Estados Unidos deben ser atraídos para generar bienestar entre las familias que aquí se quedan; por lo que mediante el programa “Dólar por dólar”, Esparza Vaquera pretende incentivar las inversiones que los zacatecanos en el país vecino destinen al desarrollo del municipio, poniendo un dólar, por cada dólar invertido proveniente de los paisanos.

En las comunidades de Río Grande, la mayor problemática es el abandono de los servicios de salud, indica el candidato perredista. Por lo que prestará atención a la falta de medicamentos y de personal médico en los centros de salud que mantiene en desprotección a las y los ciudadanos en las áreas periféricas del municipio.

A los productores del campo que se han visto afectados con la eliminación del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), Manuel Esparza propone beneficiarlos mediante una tarjeta municipal de subsidio al diésel.

Además, para el sector ganadero, se considera la creación de un laboratorio de inseminación artificial, para mejorar sus pies de cría, con material genético importado de otros estados y potencialmente de otros países.

Para cerrar la entrevista con La Jornada Zacatecas, Manuel Esparza Vaquera reiteró la importancia que tiene la generación de proyectos y políticas públicas que conduzcan a una derrama económica en su municipio.

“La política tiene que ser el fortalecimiento del desarrollo económico, se fortalece desde la construcción para que haya derrama económica, no se fortalece metiendo trabajadores a la presidencia, no se fortalece dándole una despensa a la gente cada tres años, no se fortalece con programas que sólo se les da a unos cuantos, tenemos que fortalecer desde la raíz, y ¿cuál es la raíz?… Apostarle al crecimiento, apostarle a que la inversión privada llegue a nuestro municipio”, finalizó.