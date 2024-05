Seguridad energética y la prioridad de la electricidad

Por: José Luis Pinedo Vega •

Ante los dos apagones, que ocurrieron el 7 de mayo en 16 entidades, – uno a las 17:04 horas por 48 minutos y el otro a las 20:10 horas durante una hora- revivieron las embestidas de diversas voces promotoras de la inversión privada en áreas estratégicas. La COPARMEX en voz de Armando Zúñiga reclamó “que se debe permitir la entrada la inversión privada a las centrales eléctricas para evitar apagones”. La CONCAMIN en voz de su presidente industrial dijo que “los apagones son una mala señal para los inversionistas extranjeros” que “se deben a la falta de inversión” y que “ellos están dispuestos a colaborar”. Xóchitl Gálvez, no perdió oportunidad para demandar “vía libre a la inversión privada en CFE”. Pamela Díaz Loubet economista en jefe de BNP Paribas dijo que “los apagones son evidencia de que se requiere incrementar las energías limpias” …

Argumentos sin duda “muy sesudos”, para gente que sabe muy poco de cómo se mueve una economía fuera de su mundo de los negocios. ¿Por qué la aspirina para todas las enfermedades? Sencillo, porque una parte del sector empresarial, sobre todo los advenedizos, ven como el único camino para hacerse ricos, el ampararse a la sombra del presupuesto del estado; y las áreas de mayor garantía de protección del estado son: filiales de Pemex como plataformas y buques petroleros, compañías eléctricas, los bancos, las autopistas…

Pero ¿es una garantía la inversión privada para la seguridad energética?

Estados Unidos, país donde el 100% de la producción de la electricidad es privada, es el país con el record histórico de apagones. No, la inversión privada no tiene nada que ver con eficiente, si fuera así Estados Unidos sería el más claro ejemplo de que la electricidad no debe estar en manos privada. En el 2003 se produjo una desconexión de una línea de alta tensión en Ohio que afectó 50 millones de personas en el noreste de Estados Unidos y Canadá. Entre el 2000 y 2023 Texas registró 210 apagones, Michigan 157, California 145, Carolina del Norte 111 y Ohio 88. El 80% se debió a problemas con el clima – tormentas tropicales, ciclones, huracanes, bajas temperaturas, e incendios forestales.

Además de los problemas con el clima, los apagones pueden deberse a: desabasto de combustibles, corto circuitos, sabotajes, y errores humanos. La crisis del gas y el frío fueron causas conjuntas de los apagones en Texas entre el 10 febrero y el 18 de mayo del 2021 (89 días) afectando del orden de 10 millones de personas. En Estados Unidos hay redes eléctricas que tienen más de 100 años, hay desajuste en voltajes, interconexión de redes nuevas con viejas. Reconocen los expertos que sin duda que hay que renovar la infraestructura, pero también advierten que eso será muy costoso. Y si eso ocurre en la cuna del capitalismo, nadie tiene la seguridad energética asegurada, valga la redundancia; hay que ajustarla todos los días.

En México el 15 de febrero 2021, consecuencia de aquel frente frío número 35 que paralizó Texas, ocurrió lo que los medios llamaron el mega apagón que afectó los estados de Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas. Pero a diferencia de Texas, CFE pudo resolver el problema en tan solo dos días y medio, eso sí, a un costo elevado de 65,000 millones de pesos, pero mostrando lo prioritario que es para este gobierno el sector energético.

En el caso de México, el 46% de la generación eléctrica está a cargo de empresas privadas; en todo caso la responsabilidad de los apagones no es estricta de CFE, e incluso con ese 46% no es descartable que se pueda maniobrar para inducir sabotajes o al menos magnificar los incidentes. De ahí la importancia de que CFE tenga la participación mayoritaria en el sector eléctrico, lo que fue un acierto del Plan B de la reforma eléctrica.

Se dijo que la ola de calor de mayo, fue el factor que hizo que la demanda de electricidad rebasara la oferta y se dieran los apagones recientes. Pero, sin duda los factores más importantes fueron: que uno de los reactores de Laguna Verde está en proceso de recarga de combustible, por tanto, fuera de producción de electricidad; y, por otro lado, la sequía limitó la producción de hidroelectricidad.

La capacidad de generación de electricidad en México ha seguido aumentando de forma importante: en 2019 era 55,265 MW, en el 2023 es 61,449 MW. Pero no toda esa capacidad puede utilizarse en forma constante o al 100%. Las menos constantes de todas las fuentes de energía, y desgraciadamente las que están en boca de todos, son las energías renovables. Las únicas fuentes de energía que pueden operar en forma continua y al 100% de su potencia son las plantas de ciclo combinado de gas y las plantas nucleares.

Con el incremento de la relocalización de empresas extranjeras o nearshoring, la demanda de energía y de electricidad está aumentando considerablemente. Por tanto, la generación de electricidad debe reconocerse como prioritaria, la cual necesitará mayor atención y mayor inversión. Eso obliga a formular o reestructurar el Programa Nacional de Energía, el cual no se debe reducir un plan sexenal, ni mucho menos a una propuesta partidista; sino que debe ser parte de una política energética nacional.

¿Las energías limpias pueden asegurar que no haya apagones? Indudablemente que no. La energía solar y eólica, son las más intermitentes, justamente porque dependen de las condiciones meteorológicas. Son indispensables fuentes de base, fuentes constantes como las plantas de ciclo combinado de gas, y la energía nuclear. CFE desde hace décadas, dentro de sus propuestas de Programa Nacional de Energía, tiene contemplado ampliar el número de reactores en Laguna Verde. Proyectos ya existen, solo faltaría afinarlos, aprobarlos y programarlos.