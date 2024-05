Convoca Cuauhtémoc Calderón a marchar el 19 de mayo para “defender la república”

Por: La Jornada Zacatecas •

A través de sus redes sociales, Cuauhtémoc Calderón Galván, ex simpatizante del Partido Nueva Alianza, PAN, PRI, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano y ahora autodefinido “Xochilover”; convocó a la marcha del 19 de mayo cuyo objetivo es la “defensa de la república” y que saldrá a las 10 de la mañana, del parque González Ortega, en la capital de Zacatecas.

La movilización de la llamada Marea Rosa corre a cargo del empresario de derecha, Claudio X. González y se llevara a cabo en varias ciudades del país donde la concentración principal será en el Zócalo de la Ciudad de México y contara con la presencia principal de los candidatos del PRIAN Xóchitl Gálvez, candidata presidencial y la de Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno.

Por otro lado, el pasado 9 de mayo, el presidente López Obrador declaro que respeta el derecho de todos los ciudadanos a la manifestación y lanzo algunas criticas a la llamada Marea Rosa porque considero un engaño su postura de presunto apartidismo y dejo algunas preguntas ¿Cómo fue que al principio decían que eran independientes? ¿Quién les creyó?

López Obrador afirmo que, independientemente de las posturas ideológicas, su gobierno respeta los derechos de los manifestantes y que no habrá represión y se permitirá con toda libertad el ingreso de los contingentes al Zócalo capitalino, agrego que “algo de lo que me siento muy orgulloso es que en México no hay represión, nadie puede decir que (el gobierno federal) se reprimió una manifestación, que hubo un desalojo”

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, critico la falta de parcialidad de las protestas que una vez defendieron al INE y al Poder Judicial de los embates del presidente López Obrador y agrego que “es una traición a la esencia de lo que convocaron, pero bueno, no se podía esperar otra cosa de quienes han fallado una y otra vez a México” en clara referencia al PRIAN y el PRD.

Por parte de Morena, Mario Delgado señalo que el INE debe de añadir la movilización del 19 de mayo a la contabilidad de los gastos de campaña de la candidata opositora, mientras que la presidenta del arbitro electoral confirmo que se podría fiscalizar los gastos de este evento o los correspondientes a la participación de los candidatos de la derecha mexicana.

Es importante recordar que el diario EL PAÍS revelo documentos interno el PAN que muestran como sus dirigentes siempre estuvieron involucrados en la organización de las manifestaciones llamadas apartidistas, esto después de darse a conocer una minuta de la sesión del Consejo Nacional de Acción Nacional en diciembre de 2022 donde se recogen las declaraciones de Santiago Creel, hoy coordinador de campaña de Gálvez Ruíz, que dan cuenta de como hubo acuerdos entre los partidos y los organizadores en cuanto a fechas, rutas, contingentes y oradores de los eventos donde destaco Lorenzo Córdova, ex presidente del Instituto Nacional Electoral