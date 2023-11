Ir separados es entregar la fórmula del Senado a la oposición: Femat

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de que la dirigencia estatal de Morena diera a conocer que solicitará ir sin el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el proceso federal 2023-2024, el comisionado político del PT en Zacatecas, Alfredo Femat Bañuelos, consideró que sería “muy malo” para la coalición nacional y para el Proyecto de Nación de la 4T, pues se necesita lograr la mayoría calificada y no se le pueda dar ninguna ventaja a la oposición e ir separados, aseguró, sería entregar la fórmula al Senado y la mayoría de las diputaciones federales, por lo que subrayó que el Proyecto de Nación de la 4T está por encima de los intereses de cualquier gobernador, familia o clan.

En entrevista con La Jornada Zacatecas, Femat Bañuelos dijo que las intenciones del Comité Directivo Estatal de Morena son respetables, pero aclaró que el siglado no puede ser el pretexto para no ir en coalición, toda vez que éste es provisional y lo que definirá las candidaturas dependerá del resultado de las encuestas y, entonces sí, será el siglado definitivo.

“Ellos dicen que representan el 56 por ciento y nosotros el 1.5 por ciento, entonces, ¿cuál es el miedo para la encuesta? Si eso es cierto, quiere decir que nosotros no tenemos ninguna probabilidad de ganarles en la encuesta. ¿Por qué están tan nerviosos?”.

Además, Femat Bañuelos señaló que al ser el Comité Ejecutivo de Morena una “expresión afín a la familia Monreal” no quiere decir que sea Morena en su totalidad, porque el domingo hubo otras expresiones del partido que señalaron que quieren la unidad con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista y es un asunto que no le compete, por ser federal, al gobernador ni al comité estatal.

“Hoy la prioridad para Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, es lograr la mayoría calificada en el Senado y en la Cámara de Diputados para las próximas elecciones, razón por la cual Claudia no se puede dar el lujo, bajo ninguna circunstancia, de dar una ventaja; el ir separados en Zacatecas en la elección federal sería entregar dos o tres, o hasta las cuatro diputaciones federales y pudiera ser la fórmula al Senado. Si yendo juntos no va a ser tan fácil por el voto de castigo, yendo separados la probabilidad es muy alta. La pregunta es ¿qué se quiere con la pretensión de ir solos: ayudarle a la doctora Claudia a que logre el objetivo del Plan C o estorbarle a la doctora y hacerle la mala obra? Es algo que ellos deben de contestar”, sentenció el diputado federal.

Por suerte, añadió, el asunto federal no depende de lo local y al final será en aquella instancia donde se resuelva el asunto del documento de coalición que ya está en instancias electorales y que, efectivamente, cuando las encuestas se terminen y se den a conocer a los ganadores, el tema del siglado pasará a un segundo plano.

“Ahora, ellos dicen que nosotros somos 1.5 por ciento, nada más que no se les olvide que en 2021 con los votos del PT David Monreal ganó la gubernatura, fue la diferencia. 54 mil votos no representan el 1 por ciento de los votantes, tanto que nosotros en el proceso de 2021 como partido obtuvimos más de 9 por ciento. Pero no es un asunto de porcentajes, es un asunto de sumar esfuerzos para lograr un objetivo que tiene que ver con el Proyecto de Nación que está por encima de los intereses familiares, particulares, de clanes”.

“Yo entiendo que, efectivamente, este esfuerzo desesperado se dio desde el domingo antepasado cuando el propio gobernador y el doctor Ricardo Monreal le plantearon a la doctora que en Zacatecas no hubiera acuerdo federal, cosa que la doctora no les aceptó. Tiene que ver más con un escenario propicio donde ellos puedan poner a los candidatos que ellos quieran, el problema es que, si la familia Monreal va por su lado, las otras expresiones por su lado, el PT por nuestro lado y el Verde por su lado es simplemente facilitarle para que la oposición nos gane”, concluyó.