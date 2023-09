Plagió Xóchitl 22% de informe de titulación, según análisis con software

Por: La Jornada •

Durango, Dgo. Ante las acusaciones sobre el presunto plagio en el texto que presentó para titularse como ingeniera en computación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, aseguró que si la falta de referencias en dos o tres por ciento del texto es suficiente para anular su título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme .

- Publicidad -

Tras presentar su postura en un video que difundió por la mañana en redes sociales, durante el día ratificó sus argumentos en distintos actos que encabezó en Durango. Al rato van a decir que no soy mujer porque tengo muchos huevos , así se expresó al dialogar con los medios de comunicación.

En tanto, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que el caso sobre las eventuales irregularidades en dicho documento está ya en el Comité de Ética de la Facultad de Ingeniería y esperará hasta que haya resultados para comentar sobre el tema.

Asistió como invitado a la presentación del libro Juárez a 150 años de su muerte, en la sede alterna del Senado, en Xicoténcatl, y en breve entrevista evitó abundar sobre el presunto plagio de la legisladora.

A la par, integrantes de Morena aseguraron que al menos 22 por ciento del informe presentado por Gálvez fue copiado de textos publicados por otras personas.

Informaron que después de una revisión mediante software para identificar plagios –de acuerdo con la plataforma iThenticate, de Turnitin–, casi una cuarta parte del documento que Gálvez presentó no es de su autoría. Dichos hallazgos, dijeron, se pondrán a disposición de la universidad.

Ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas. Ahora, que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque güevos tengo y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más , dijo Gálvez en el video difundido ayer.