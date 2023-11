Advierte Milei que privatizará petrolera y medios públicos

Por: La Jornada •

Buenos Aires. Los primeros anuncios del presidente electo Javier Milei, de la ultraderechista La Libertad Avanza (LLA), partido aún no estructurado como tal, consisten en la privatización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y de los medios públicos, entre otras privatizaciones en masa, no sin antes advertir que reducir la inflación llevará entre 18 y 24 meses, y que las medidas a tomar no serán graduales.

En un contexto de silencio y dolorosa reflexión de casi la mitad de la población argentina, que ha quedado en estado de shock ante este impensable panorama, Milei impone otra situación anormal en la estrategia poselectoral. No aceptó una reunión con el presidente saliente, Alberto Fernández, quien la noche misma del domingo se comunicó y lo felicitó manifestándose dispuesto a dar inicio a la transición.

No quiere ir ni a la Casa Rosada (gubernamental) ni a la residencia presidencial, como ha sucedido con los mandatarios electos hasta ahora y desde hace 40 años, cuando se recuperó la democracia, y además sostuvo que se va a producir un ajuste pero, lo tiene que pagar la política , es decir, el gobierno actual.

De acuerdo con uno de los asesores de Milei, habrá un nuevo ajuste, con lo que se volará la inflación y los aumentos podrían ser de más de 50 por ciento, agravando la situación actual. Además, declaró que la ley de alquileres deberá derogarse y habrá que imponer otra, donde los precios los fije el arrendatario, con lo cual profundizará la tragedia actual de la vivienda y también acabará con el Banco Central.

Advirtió en estas horas que las decisiones las toma él y que no existe ninguna coalición, en referencia al ex gobernante Mauricio Macri, quien le dio el apoyo de lo que queda de la derechista coalición Juntos por el Cambio y fue clave en este triunfo.

El equipo de Milei creó una cuenta presidencial Opearg, por donde se sabe que no habrá gradualismo sino una política de shock, que repercutirá en una disparada del desempleo, y la primera reacción sindical en este día ante la privatización de los medios públicos, Televisión Pública, Agencia de Noticias Télam y Radio Nacional, es resistir esta medida.

El gobernador electo de Juntos por el Cambio en Entre Ríos, Rogelio Frigerio, manifestó su desacuerdo porque significaría limitar la libertad de expresión . No hay decisión aún de quién manejará la comunicación a partir del próximo 10 de diciembre, cuando asumirá el cargo.

El presidente electo se comunicó ayer con mandatarios extranjeros que le expresaron su apoyo. En primer lugar con los gobiernos de Estados Unidos y de Israel, tiene especiales lazos con este último, países a los que hará un viaje espiritual . Son los dos países que Milei había reconocido como sus principales apoyos, incluso en lo financiero, durante su campaña.

Una de las primeras consecuencias de su conducta durante la campaña agravó la situación con Brasil, donde el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva advirtió que deberá ofrecer disculpas al mandatario, a quien no sólo ofendió e insultó, sino que invitó al ex presidente Jair Bolsonaro a su asunción.

Milei mantiene todo lo que dijo en su campaña, al advertir que será implacable y que desde los primeros momentos aplicará su política de shock, lo que será el primer desafío para una población, que siempre se ha levantado ante las medidas que sin duda afectarán gravemente la actual situación.

El hombre que manifestaba hablar con su perro Conan, ya muerto, con quien se comunica por medio de una vidente, que además se exhibió manejando una motosierra, y que insultó a varios presidentes y personalidades como el papa Francisco, además de desequilibrarse con ataques de furia, está ahora ante la mirada de propios y ajenos.

Hace poco una vecina de Milei relató que al encontrarse en el elevador del edificio donde viven, el ultraderechista le contó que daba clases de economía y que el autor que introducía era Adam Smith. Cuando la vecina le preguntó si también incluía a Keynes, Milei explotó. “Me gritó comunista de mierda, no llegaba más el piso para bajarnos. Y seguía: ‘Vos sos una hija de puta, estás arruinando el país’”.

Se recuerda que Macri también alertó al libertario que muchos puntos que figuran en su propuesta no se pueden aplicar de manera urgente, y que el presidente electo está obligado a garantizar el ajuste.

Entre las notas que han aparecido en las últimas horas, Sandra Russo, columnista de Página /12, expresó que la dolorosa mayoría que votó por Milei y lo hizo presidente, no sabe qué votó. Es la primera vez en el mundo que gana un presidente anarcocapitalista y que gana con discursos propios cruzados: voy a hacer/no voy a hacer. Se nos hielan las venas: nuestro país será un laboratorio fascista en el que la crueldad y la estupidez serán celebradas, y perseguidos los cuadros políticos populares .

Analiza que desde la pandemia algo de nuestra salud mental individual y colectiva se alteró. No sólo la nuestra, sino la del mundo . En referencia a LLA señala que empezaron diciendo que la tierra era plana y terminamos con un presidente que va a romper relaciones con China y Brasil, que abortará los grandes proyectos que podían darle una chance de crecimiento inédito a este país, va a privatizar otra vez (¡otra vez!) los fondos previsionales, que va a desarmar la Anses y el PAMI (programas sociales). Y que liberará a los genocidas y reivindicará el terrorismo de Estado .

Pero lo más importante es que advierte que nada de esto hubiera ocurrido si existiera el periodismo. En cuatro años, el único que lo incomodó fue Sergio Massa en el debate. Tuvo más pantalla que ningún otro economista en 2017 y 2018. Nunca le hicieron explicar ninguna de sus propuestas .

Catástrofe evitable

De la misma manera señaló que esta catástrofe se hubiera podido evitar si Alberto Fernández no hubiera jugado solo, aislado de sus aliados, y sin haber honrado su compromiso electoral con los últimos y que en este país roto se ha roto también la continuidad de la memoria histórica y además que la mayoría de la sociedad, que dice detestar la corrupción, vota a quien que vendía las candidaturas. Empezará la tarea de secarnos las lágrimas y de construir una sociedad civil resistente a los abusos y el totalitarismo. Los pueblos se equivocan.

Hoy Argentina, y lo digo sin prurito pero con inmensa pena, se equivocó. Saludos a los neutrales.

En este sentido, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, subrayó que después de secarnos las lágrimas está la decisión de resistir y anunció que continuarán en la lucha por la recuperación de los nietos desaparecidos como lo han hecho hasta ahora. También, por la lucha por la verdad, la memoria y la justicia.