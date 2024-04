Sindicato Minero ‘Frente’ acusa a Ernesto González Romo de utilizarlo para hacer campaña electoral

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico “Frente” acusó al diputado Ernesto González Romo de utilizar a su gremio para hacer campaña electoral al promover una iniciativa en la que pretende investigar su financiamiento, por lo que dio a conocer que no apoyará al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

- Publicidad -

A través de un video exhibido en redes sociales, señalaron que el legislador utiliza al sindicato minero como pretexto para cumplir sus ambiciones personales, a la vez de que nunca ha apoyado a los trabajadores.

“En Fresnillo vivimos más de 15 mil familias de la minería y todos te decimos que no te apoyamos y que no nos tomarás como pretexto para cumplir tus ambiciones personales. Quisiste hacer campaña utilizándonos, cuando sabes que no nos has apoyado y nunca has defendido a los trabajadores”, expresaron.

Incluso denunciaron que el diputado local ha atentado contra las familias que se sustentan de la minería al criticar “sin fundamento” a este sector productivo, por lo que “los mineros no te respaldamos”.

Ante esa situación, manifestaron que votar a favor de Morena “significa afectar a nuestras familias e ir en contra de la clase trabajadora. En seis años, los diputados y senadores de Morena limitaron nuestras utilidades al igual que las pensiones”.

Además, señalaron que, en seis años de la actual administración del Gobierno federal, le arrebataron el Fondo Minero, recurso que era utilizado en beneficio de las zonas donde operan empresas mineras.

También recordaron que el presidente de la República “hizo a un ladrón senador” al referirse a Napoleón Gómez Urrutia, quien en este proceso electoral “ha sido premiado para una diputación”.

La iniciativa de González Romo presentada en la tribuna legislativa consistió en exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría del Trabajo para que se investigue el financiamiento de grupos de choque o “guardias blancas” por parte de Industrias Peñoles y Minera Fresnillo PLC.