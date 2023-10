‘Escenarios’, narrativa horizontal [Exposición de Luis García en Galería Irma Valerio]

Por: Luis Miranda Rudecino •

La Gualdra 594 / Arte / Exposiciones

- Publicidad -

El arte, la expresión insigne del hombre, se muestra como creación y transformación de color que deviene en vida. El paisaje, las tonalidades, historias, el sueño de lo que somos y no somos… Escenarios, narrativa horizontal, la más reciente exposición de Luis García, nos hace sentir el tiempo reflejado en el atardecer, el amanecer; tanto el día como la noche y sus eternas transformaciones mediante una vorágine de escenarios, colores, luces, movimientos.

Es a través de sus títulos que el autor nos da cuenta de mitos, leyendas, una narrativa visual llena de representaciones pictóricas que brotan desde la imaginación, la subjetividad de las formas, la otra manera de ver esos horizontes, formas desenfrenadas que invitan a la percepción de paisajes enigmáticos. El poema épico se muestra en uno de sus primeros cuadros, “Ella decía que después de esa luz está el mar” hay un doble juego, nos lleva con la imaginación hacia la antigua Ítaca, cuando Ulises no pretendía dejar a su Penélope por ir a la guerra por Troya; al mismo tiempo vemos el paisaje abstracto donde existe la melancolía además de que cierto aspecto trágico está por suceder, vemos la difícil decisión de partir, siempre es difícil despedirnos. Otro cuadro que dialoga con él es “El que regresaba esa noche, tenía nombre de viajero”, da cuenta del retorno después de un viaje largo… Constantino Cavafis, en un poema que alude al mundo griego nos dice:

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca

pide que el camino sea largo,

lleno de aventuras, lleno de experiencias.

No temas a los lestrigones ni a los cíclopes

ni al colérico Poseidón,

seres tales jamás hallarás en tu camino,

si tu pensar es elevado, si selecta

es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.

Ni a los lestrigones ni a los cíclopes

ni al salvaje Poseidón encontrarás,

si no los llevas dentro de tu alma,

si no los yergue tu alma ante ti.

Pide que el camino sea largo.

Que muchas sean las mañanas de verano

en que llegues -¡con qué placer y alegría!-

a puertos nunca vistos antes.

Detente en los emporios de Fenicia

y hazte con hermosas mercancías,

nácar y coral, ámbar y ébano

y toda suerte de perfumes sensuales,

cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.

Ve a muchas ciudades egipcias

a aprender, a aprender de sus sabios.

Ten siempre a Ítaca en tu mente.

Llegar allí es tu destino.

Mas no apresures nunca el viaje.

Mejor que dure muchos años

y atracar, viejo ya, en la isla,

enriquecido de cuanto ganaste en el camino

sin aguantar a que Ítaca te enriquezca.

Ítaca te brindó tan hermoso viaje.

Sin ella no habrías emprendido el camino.

Pero no tiene ya nada que darte.

Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,

entenderás ya qué significan las Ítacas.

En Escenarios, narrativa horizontal se trabaja en los viajes, arcanos, la noche, el ocaso, las posibilidades creativas que no tienen fin. Les invitamos a descifrar cada una de las piezas que nos invita a dicha imaginación. Esta propuesta da gala de gran potencia e intensidad al tiempo que devela una narrativa trágica. Se acepta la alegría como se acepta el dolor: la luz es el punto fundamental del trabajo de Luis García… Portentos lumínicos, limpieza, tranquilidad y caos donde el paisaje rememora el impresionismo abstracto, característico ya de su mano, sólo con un propósito, capturar el instante más allá de la fotografía, crear el cielo, nacer el mundo, así el rojo como el azul.

La naturaleza dota al hombre para ver las posibilidades de un universo que se transmuta en una concepción paisajista, leer sus títulos es viajar al retorno después de una odisea. Lo traslúcido y la nostalgia de algo que no sabemos qué es, sino sólo la sugerencia del recuerdo no vivido, no realizado, el perfil de un mundo y su inerme expresión en los lienzos del atardecer, paisaje abstracto: líneas paralelas. Obra sobre lo insospechado y el canto, sobre la textura de una tranquila mirada que nos plantea la fascinación por la tonalidad. La imagen de una realidad que no existe y su inerme expresión al gozar la aurora. Escenarios que nos llevan a contemplarnos… nosotros, los hijos de la noche.

* Texto de la exposición leído el 12 de octubre de 2023 en Galería Irma Valerio durante la inauguración.