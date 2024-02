AMLO a Slim: no es «un exceso» dar obra pública a militares

Por: La Jornada •

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en desacuerdo con la posición del magnate Carlos Slim, quien la víspera consideró un exceso que en el actual sexenio se hayan asignado obras públicas a los militares y se les diera el control de empresas del Estado.

Para el mandatario federal, las tareas que han realizado el Ejército y la Marina durante su administración son parte de sus misiones.

Al preguntarle en la conferencia matutina sobre las posiciones expresadas por el presidente vitalicio de Grupo Carso durante una larga conferencia que ofreció el lunes, como que Teléfonos de México ya no es rentable , el jefe del Ejecutivo descartó la posibilidad que el gobierno compre esa firma, al tiempo que aseguró que Slim ha incrementado su fortuna porque es buen empresario y porque dinero llama dinero .

A propósito de las declaraciones del hombre más acaudalado del país, el tabasqueño planteó: vivimos en un país afortunadamente libre, donde todos nos manifestamos, nos expresamos. Respetamos mucho el punto de vista de Carlos Slim, nada más que yo no lo comparto porque a lo mejor se desconoce que el Ejército tiene cinco misiones .

Enlistó esas tareas: proteger la soberanía nacional, garantizar la seguridad interior, apoyar el desarrollo social, contribuir en la construcción de obras para el desarrollo del país y auxilio a la población en casos de desastres.

Al resaltar las labores de la cuarta misión, indicó que por ello Ejército y Marina han participado en proyectos como los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles y Felipe Carrillo Puerto, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, entre otros.

El mandatario destacó que gracias a los ingenieros militares este tipo de obras se pueden construir en menor tiempo y a costos más bajos de lo que lo harían empresas constructoras o firmas contratistas.

Yo entiendo que no les guste que participe el Ejército, los ingenieros militares, pero nos han ayudado mucho. Nada más les diría yo a los ingenieros, a las empresas constructoras, con todo respeto: ¿quién hace un aeropuerto de calidad internacional, ya no hablemos del Felipe Ángeles, que lo hicieron en dos año y medio, el de Tulum, que lo hicieron en un año cinco meses? ¿Quién? Ni nuestros amigos, que son tan eficaces y trabajadores y ejemplo mundial, nuestros amigos de China hacen eso .

López Obrador declaró que regularmente dialoga y debate con Slim y no estamos de acuerdo en todo. Lo respeto mucho porque él es una gente trabajadora, que invierte en beneficio de México, es respetuoso de la investidura presidencial, cosa que no hacen otros, que insultan al Presidente, se olvidan que no es Andrés Manuel, sino es que representa a todos los mexicanos. A nadie hay que insultar, menos a una autoridad que llega de manera legal y legítima, por el voluntad del pueblo de México .