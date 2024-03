Repudian represión y vejaciones ejercidas en el 8M en Zacatecas

Por: ALEJANDRA CABRAL •

A las 11 de la mañana de este domingo, tuvo lugar la Concentración Separatista contra el Terrorismo de Estado en Plaza de Armas, un día después de haberse emitido el posicionamiento del Movimiento Feminista, por la orquestada represión, el uso excesivo de la fuerza y los múltiples actos de tortura, intimidación y violaciones a los derechos humanos de manifestantes -infancias, adolescentes, mujeres con discapacidad, periodistas, activistas- en el 8M zacatecano.

Papeles impresos con las fotografías de autoridades al frente de los hechos (destacadamente, el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza) fueron pegados con engrudo en las paredes de la fachada de Palacio de Gobierno, con la leyenda “Terrorista de Estado”, mientras las manifestantes, periodistas y observadoras de Derechos Humanos se congregaban alrededor.

“A mi niña la gasean, con el narco se culean”, “Narco y Estado, el mismo victimario” fueron algunas de las consignas que gritaron las asistentes al principio de la reunión.

El evento dio inicio con la lectura al megáfono del pliego petitorio donde se pide la renuncia del ya mencionado secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el director de Policía de Seguridad Vial, además de la disculpa pública del gobernador David Monreal Ávila, quien fue objeto de múltiples consignas y gritos tales como “Monreal culero, ya sal de tu agujero”, “Ya levántate David”, “David, escucha, si no puedes renuncia”, “Los Monreales son unos animales”, “La policía patriarcal es un acto de Monreal”, entre otras.

“Violencia física, detenciones arbitrarias, tortura, manipulación verbal y psicológica, así como daño directo haciendo uso de gas lacrimógeno y extintores”, son algunas de las acciones que se repudiaron y se denunciaron como cobardemente ejecutadas contra las infancias y manifestantes replegadas.

Después de un performance, se hizo la invitación a las víctimas que aún no hayan acudido a presentar su denuncia, a acudir a la Fiscalía para hacerlo.

En la última parte del evento, algunas de las jóvenes victimadas dieron su testimonio. Una de las oradoras, quien levantó la voz por sus dos hermanas lastimadas, refirió que la más chica de ellas quedó con el ojo cerrado y presentaba sangrado vaginal por los golpes que le dieron en el estómago. Ambas hermanas se encuentran usando collarines y recibiendo los cuidados de su mamá enferma de cáncer. Al terminar el testimonio, la muchacha fue abrazada por un grupo de asistentes durante varios minutos.

“Me dijeron que me iban a dar dos balazos ahí adentro, me echaron gas en la cara, me golpearon”, “me dijeron que a mis papás les iban a entregar mi cuerpo en bolsas negras; la policía que me dijo eso dijo que ya sabe por dónde vivo y un día me van a llegar a cargar”, expresó una joven que provocó llanto entre las asistentes.

Todas ellas recibieron el grito de hermandad del conglomerado de mujeres presentes. “¡No estás sola!”, se coreaba al terminar cada testimonio. “Cualquier cosa que te pase, responsabilizamos al Gobierno del Estado y a Monreal”, gritaron en el público.

Al despejarse la plancha, un trabajador de Fiscalía daba cuenta de las pintas, huellas de manos en rojo sangre y papeles pegados en el Palacio de Gobierno.