Presenta David Monreal Ávila segundo Informe de Gobierno

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Este informe refrenda el compromiso de que mi trabajo como gobernador no se detendrá y de que no descansaré hasta que cada zacatecana y cada zacatecano tengan una mejor calidad de vida. El amor por mi tierra, el amor por mi pueblo, es el faro que me guía y la brújula que me orienta dijo en la parte final de su mensaje por el segundo Informe de Labores el Gobernador del Estado, David Monreal Ávila, quien reconoció que a pesar de los avances que se tienen, aún quedan desafíos por superar, metas por alcanzar y sueños por hacer realidad.

Ante un Palacio de Convenciones pletórico de trabajadores de la administración estatal e invitados especiales entre los que destacaron el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, el senador, Ricardo Monreal Ávila, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona y Alfredo Bedolla, gobernador de Michoacán, el mandatario estatal David Monreal Ávila rindió su segundo Informe de Labores en el que subrayó las principales acciones de su administración en el último año y se comprometió a cerrar filas y trabajar en unión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, para que la Cuarta Transformación y el Humanismo Mexicano no se detengan.

Construcción de paz, una de las prioridades

En su discurso, Monreal Ávila enumeró las 100 principales acciones que reflejan lo que su administración ha logrado y dijo estar convencido que con esto se alimenta el buen ánimo de la genta y se renueva la confianza en su trabajo. Además, son logros importantes que ha alcanzado, hombro con hombro y con el apoyo incondicional del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para lograr la construcción de paz, que es una de sus prioridades, el Gobernador David Monreal Ávila informó que, en el último año, se han invertido más de mil 400 millones de pesos para atender “el tema de temas”: la seguridad. En ese sentido, detalló también que se inició con la dignificación de las corporaciones policiales al destinar cerca de 260 millones de pesos para mejorar su equipamiento con chalecos balísticos, uniformes, 100 patrullas y 35 motopatrullas.

Además, en reconocimiento a su labor, tras guardar un minuto de silencio por los agentes que murieron en cumplimiento de su deber, informó que no habrá en el estado un solo policía estatal o municipal que perciba menos de 12 mil pesos de salario mensual, y partir de 2024, ninguno gane menos de 14 mil pesos.

Para dar respuesta a situaciones de emergencia, mencionó la iniciativa tecnológica más ambiciosa en seguridad, la modernización el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), con una inversión inicial de 750 millones de pesos y una ampliación de 100 millones de pesos más.

Asimismo, recordó que, para fortalecer la seguridad en las colindancias con Zacatecas, firmó convenios de colaboración con los estados vecinos de Aguascalientes, San Luis Potosí y Durango, con los que se realizan operativos conjuntos encaminados a la pacificación de la región.

En materia de contención, el mandatario destacó que, en el último año, se aumentaron en 463 por ciento las detenciones del fuero federal, ubicando al estado por debajo de la media nacional. También, se desarticularon 48 células delictivas, se detuvo a 260 generadores de violencia y se incrementó el aseguramiento de armas de fuego y granadas en 644 y 700 por ciento, respectivamente.

Gracias a las acciones referidas, destacó que, al mes de julio del presente año, Zacatecas se encontró en el lugar 24 a nivel nacional en incidencia delictiva; también, y al reducirse los homicidios dolosos, la entidad se ubicó en el lugar 16 en el país y, además, se logró descender en 85.4 por ciento el delito de extorsión.

Por último, en este tema, recordó que además de brindar acompañamiento a las familias de personas desaparecidas y víctimas de violencia, presentó una iniciativa de reforma al código penal ante el Congreso del Estado para combatir la impunidad y contar con instrumentos jurídicos eficientes que permitan aumentar el castigo contra quienes extorsionan y amedrentan a la población.

Obra Pública, uno de los pilares del Gobierno

La obra pública es uno de los pilares del Gobierno que encabeza el mandatario y el compromiso es que, al final del sexenio, Zacatecas cuente con carreteras seguras y de calidad, luego de décadas de permanecer en el abandono. Para lograrlo, informó que se han destinado alrededor de 2 mil millones de pesos en esta materia con el objetivo de construir obras enfocadas a cubrir las necesidades de la gente en los 58 municipios del estado.

Asimismo, detalló que se ejercieron cerca de 755 millones de pesos para mejorar alrededor de 280 kilómetros, además de cinco puentes vehiculares. A esto se suma la proyección de más de 350 millones de pesos adicionales para cerca de otros 230 kilómetros y nueve puentes, así como más de 535 millones de pesos, aportados por el Gobierno de México, para alcanzar cerca de 900 millones de pesos.

Por último, en este tema, destacó el caso del circuito El Orito, que se construyó con una inversión inicial cercana a 375 millones de pesos, que favorecerá el flujo de 15 mil vehículos y beneficiará a 500 mil personas.

“Tenemos finanzas sanas”

Monreal Ávila destacó que hoy se administran con eficiencia los recursos públicos, y, después de más de dos décadas, por primera vez, no se ha pedido deuda de corto ni de largo plazos, ni tampoco adelanto de participaciones. “Tenemos finanzas sanas en Zacatecas”, asentó, pues, además, por primera vez, se ha logrado reducir la deuda estatal a largo plazo, pues se destinaron más de 600 millones de pesos para su pago, de los cuales el 85 por ciento corresponde a intereses.

“Hemos demostrado que sí se puede gobernar con transparencia y responsabilidad”, expresó el Gobernador David Monreal, al exponer que hoy la única deuda pública es de 6 mil 919 millones de pesos.

Como resultado del Decreto Presidencial para la Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, en Zacatecas se beneficiaron los propietarios de 67 mil 949 vehículos en 41 municipios del estado, con lo que se obtuvo una recaudación superior a los 122 millones de pesos, que se destinaron a obras de pavimentación de calles, caminos y carreteras.

También, el mandatario estatal dio a conocer que su gobierno ha logrado un ahorro acumulado de casi 600 millones de pesos en lo que va de esta administración; en tanto que, derivado del combate a la corrupción y con acciones de austeridad republicana, se han generado economías por 500 millones de pesos.

“El campo es solución y no un problema”

Para David Monreal Ávila, el campo es solución y no un problema, por lo que, en dos años, se destinaron más de mil millones de pesos a este rubro, que forma parte de los cuatro ejes tractores para lograr desarrollo, y que significó una derrama por 4 mil millones de pesos; por eso, en 2023 se ejercieron 550 millones de pesos en el sector agrícola-ganadero.

Además de la realizada en Fort Worth, Texas, se impulsaron seis Expo Ferias Agropecuarias Regionales en los municipios de Zacatecas, a las que se destinaron 127 millones de pesos, que generaron una derrama superior a 500 millones de pesos, con el apoyo de proveedores en beneficio de más de 5 mil productores agrícolas y ganaderos.

De la misma manera, se destinaron más de 48 millones de pesos para la adquisición de maquinaria pesada en la Secretaría del Campo (Secampo), luego de más de 20 años de no hacerse; se erogaron 76 millones de pesos para maquinaria y tecnificación de unidades de riego, almacenamiento y distribución de agua, así como reconstrucción de caminos sacacosechas, por mencionar algunas acciones y demostrar que su gobierno, dijo, será un fiel aliado de las manos que trabajan la tierra.

Salud y educación

Convencido de que la educación es la vía para lograr la transformación social en el estado, informó que en estos dos años se han destinado más de 11 mil millones de pesos para el funcionamiento y fortalecimiento del sistema educativo estatal, inversión que abarca la mejora de la infraestructura educativa, mantenimiento de espacios y la adquisición del equipamiento necesario para un ambiente de aprendizaje óptimo.

Asimismo, dijo que se ha cumplido con el pago oportuno de la nómina magisterial, a través de un convenio de apoyo que en el primer año fue de 2 mil millones de pesos; para el segundo, se gestiona que sean 2 mil 300 millones de pesos, gracias a la respuesta positiva del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, se beneficia a más de 213 mil estudiantes de educación preescolar mediante la entrega de loncheras, así como a 300 mil alumnas y alumnos de primaria con mochilas. También, se otorgan estímulos económicos por más de 21 millones pesos a más de 5 mil estudiantes de los niveles básico y superior.

En cuanto a la salud el mandatario estatal dijo que se trabaja con firmeza y determinación para mejorar y fortalecer el sistema de salud en el estado, con el objetivo de brindar una atención médica integral, oportuna, universal y de calidad para todas y todos, para lo cual se han destinado más de 3 mil 600 millones de pesos para el funcionamiento de unidades médicas.

Precisó que a ello se suma una inversión superior a mil 250 millones de pesos en el desarrollo de infraestructura, mantenimiento, equipamiento, apoyos a grupos vulnerables, profesionalización y adquisición de insumos diversos.

En este rubro destacó además que se llevó a cabo el proceso de transferencia y operación del Hospital de la Mujer de Fresnillo, bajo la modalidad IMSS-Bienestar y que fue constatado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, logro que beneficia a cerca de 152 mil mujeres de las regiones norte y noroeste del territorio zacatecano.

Desarrollo económico

Finalmente, en materia de desarrollo económico, David Monreal Ávila informó que hay 13 nuevas inversiones y expansiones de empresas durante el primer trimestre de 2023, con cerca de 12 mil millones de pesos invertidos. Por lo que en cuanto a la Inversión Extranjera Directa, se refiere, durante esta administración se ha registrado un saldo de más de 677 millones de dólares siendo Suecia, Canadá, España y Estados Unidos los países que más han invertido en la entidad.

También, el Gobernador refirió la estancia de la delegación zacatecana en Corea del Sur, que obtuvo la firma de un convenio global por mil 100 millones de pesos para inversiones en nuestro estado. Entre las empresas están MR InfraAuto, que invertirá más de 500 millones de pesos; corporativo Tris, por 320 millones de pesos; y Hyundai Polytech, por más de 300 millones de pesos.

