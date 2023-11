Netanyahu: el «control» sobre Gaza, por tiempo indefinido

Jan Yunis. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que la franja de Gaza debe ser gobernada por aquellos que no quieran seguir el camino de Hamas , y señaló: “creo que durante un periodo indeterminado Israel tendrá la responsabilidad de la seguridad general.

- Publicidad -

Cuando no asumimos esa responsabilidad, lo que tenemos es la erupción del terrorismo de Hamas en una escala que no podíamos imaginar , sostuvo el premier, quien no aclaró cómo sería el control de la seguridad de la franja de Gaza, destacó la agencia Ap. Funcionarios estadunidenses han aconsejado a israelíes no volver a ocupar Gaza. Tel Aviv retiró a sus tropas y colonos en 2005, pero mantuvo el control sobre el espacio aéreo, la costa, el registro de la población y los cruces fronterizos, salvo el de Rafá con Egipto.

Israel ha jurado derrocar a Hamas, que gobierna la franja de Gaza desde 2007, y destruir sus arsenales, pero nadie, incluido su principal aliado, Estados Unidos, han dicho qué vendrá después, indicó la agencia noticiosa Ap.

En declaraciones a la cadena estadunidense ABC News, Netanyahu expresó su disposición a hacer pequeñas pausas en su ofensiva para facilitar la liberación de algunos de los más de 240 rehenes capturados por Hamas en su asalto del 7 de octubre, que desencadenó la guerra hace exactamente un mes, pero descartó cualquier alto el fuego general sin que se produzca la liberación de los civiles capturados.

Funcionarios israelíes consultados por la agencia Ap señalaron que la ofensiva durará algún tiempo, y reconocieron que todavía no han elaborado un plan concreto para lo que pasará después de la guerra.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha dicho que Israel no pretende reocupar Gaza en el largo plazo, pero prevé una larga fase de combates de baja intensidad contra focos de resistencia . Otros funcionarios han hablado sobre establecer una zona de seguridad que mantendrá a los palestinos alejados de la frontera con Israel.

Hay varias opciones que se están discutiendo para el día después de Hamas , comentó Ophir Falk, uno de los principales asesores de Netanyahu. El común denominador de todos los planes es que ya no existirá Hamas. Gaza será desmilitarizada. Y será desradicalizada .

Gallant confirmó ayer que su infantería ya lucha contra el movimiento armado en el interior de la ciudad de Gaza, lo que representa el inicio de una nueva fase del conflicto.