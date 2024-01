‘Oppenheimer’ se consagra en los Globos de Oro

La cinta francesa Anatomía de una caída se alzó con los premios a Mejor película de habla no inglesa así como a Mejor Guión; mientras que la mejor banda sonora fue para Ludwing Goransson por Oppenheimer y Mejor Canción original fue para What was I made for de Billie Eilish y Finneas O’Connell.

Jeremy Allen White recibió su Globo como mejor actor en una serie de comedia o musical, entretanto Ayo Edebiri fue galardonada como Mejor actriz de serie de televisión; el humorista británico Ricky Gervais obtuvo el lauro para Mejor interpretación en un show de stand-up.

La Mejor Serie Dramática fue Succession que también se alzó con los galardones a Mejor Actor de Reparto, Mejor actor y actriz de drama de televisión; mientras que Paul Giamatti se llevó el Globo de Oro a Mejor actor de una película de comedia o musical por Los que se quedan.

Inversionistas privados compraron los premios luego de años de controversia, e invirtieron pesado para revivir la gala que en otra época fue considerada la mayor fiesta de Hollywood .

La premiación, que durante décadas impulsó a los contendientes por el Óscar, fue acusada de racismo y corrupción en 2021.

El evento salió del aire en 2022 y varias estrellas se saltaron la edición del año pasado.