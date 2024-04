Raymundo Moreno se reúne con habitantes de Hacienda Nueva, comunidad de Morelos para hacer conciencia del proceso electoral

Por: La Jornada Zacatecas •

El candidato al tercer distrito federal, Raymundo Moreno Romero, visitó la comunidad de Hacienda Nueva, del municipio de Morelos, en donde los habitantes expresaron al candidato que la situación de Morelos, y el estado, es sumamente triste.

- Publicidad -

“Aquí cerca le han arrebatado la vida a jovencitos, tenemos desaparecidos y vivimos con miedo. Además el partido al que nosotros levantamos nos ha hecho a un lado, hasta nos despidieron de nuestro trabajo en el DIF luego de un año de haber apoyado con todo al actual gobierno”, mencionaron algunas personas presentes.

Raymundo Moreno aseveró que las administraciones del PT, MORENA, el Partido Verde y sus aliados no saben agradecer a la gente que los puso donde están y solamente ven por sus intereses. Hace 3 años, en Zacatecas, la gente le dio la confianza a MORENA y a todos los partidos que son su “compadres” pero sabemos que son complices para que la gente se confunda y se mantenga en condiciones inhumanas.

“La gente esperaba un cambio debido a que anteriormente, soy conciente, hemos tenido gobiernos grises. Sin embargo estos de MORENA, el PT, el Verde y sus aliados nos demostraron que no son malos como los gobiernos anteriores, son peores. Nunca habíamos estado tan mal en el tema de la violencia y la falta de oportunidades. Nuestros jóvenes se van a otras partes o acaban en las garras de la delincuencia”, apuntó.

El candidato aseveró que en esta elección no se están jugando los puestos a elección popular ya que lo verdaderamente importante es que se está poniendo en riesgo el futuro de Zacatecas y de todo el país si MORENA y sus compadres siguen en el poder. Por eso los ciudadanos deben salir a defender el futuro del estado, de Morelos y de Hacienda Nueva, no se debe permitir que los criminales sigan teniendo el poder del estado y de su gente.

“El 2 de junio piensen bien el voto, no permitan que con una despensa o con 500 pesos compren su conciencia. Si no ganamos nosotros en una de esas para septiembre ya no tenemos instituciones autónomas, nos quedamos con la familia que nos tiene de rodillas contra el suelo y nos fregamos por muchos años más. Les pido que reflexionemos y que les demostremos a quienes nos han mentido, nos han robado y nos han traicionado que Zacatecas no es de ellos, que es de todas y todos nosotros”, comentó.

Finalmente el candidato al tercer distrito federal pidió a los asistentes que el 2 de junio no permitan que alguien más tome la decisión de quienes conducirán al estado y al país y aseveró que se tiene que salir a emitir el voto, de lo contrario, las cosas no cambiarán por arte de magia. Añadió que la ciudadanía y la población de Zacatecas tiene el poder de reconstruir al estado y al país en sus manos, con su credencial de elector y su voto bien razonado.