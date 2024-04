La verdadera transformación llegará a Villanueva de la mano de la alianza PT-PES-Nueva Alianza: Roberto Sandoval

Por: La Jornada Zacatecas •

Roberto Sandoval, actual candidato a la presidencia municipal de Villanueva, señalo para este medio de comunicación que, en Villanueva, la verdadera transformación, llegará a través de la alianza conformada por los partidos PT – PES – Nueva Alianza ya que Morena en Zacatecas se ha corrompido y hoy hace todo lo contrario; miente, roban y traicionan al pueblo de Villanueva.

Roberto Sandoval, explico a este medio de comunicación, que él fue fundador de Morena en Zacatecas y ve con pesar que la actual dirigencia excluyó y maltrató a miles de militantes que creen en la transformación y no pueden avalar las mismas practicas por las que lucharon décadas, “por eso optamos por seguir luchando por los mismos ideales, pero ahora con los aliados de la Dra. Claudia Sheinbaum como lo son los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Nueva Alianza” señalo Sandoval.

Propuestas:

Al ser cuestionado sobre sus propuestas, Roberto Sandoval, señalo que se enfocara en mejorar los servicios públicos como lo son agua, drenaje, alumbrado y recolección de residuos; la seguridad con un enfoque preventivo y tener una administración con finanzas sanas sin aumentar los impuestos a quienes menos tienen, seguiremos con la premisa del presidente López Obrador al aplica “por el bien de Villanueva, primero los pobres”. Añadió que enfocara mucho de su esfuerzo en la gestión de recursos adicionales para mejorar la infraestructura pública municipal como lo son las calles, los parques y el drenaje.

Tenemos que explorar la posibilidad de tener una panta fotovoltaica propia para que esta planta solar pueda proveer la energía eléctrica que necesitan los pozos de agua y el alumbrado público, eso ayudara a disminuir los pagos efectuados a la CFE y destinar el recurso al pago de los laudos laborales y otros pendientes que cada año asfixian a las administraciones municipales.

Por último, añadió que, de llegar a la alcaldía de Villanueva, trabajara en conjunto con los municipios vecinos para crear un polo de desarrollo turístico enfocado en nuestros paisanos radicados en los Estados Unidos; Villanueva tiene parajes hermosos, agua, un clima excepcional, zonas arqueológicas y una gastronomía deliciosa que desgraciadamente no se ha difundido y aprovechado por la pasada y la actual administración.

¿A quién apoyaran en las elecciones federales?

Roberto Sandoval señalo que “nosotros somos fundadores de Morena, nuestras convicciones no han variado y apoyaremos a Claudia Sheinbaum a la presidencia de México y a los aspirantes a legisladores para lograr el Plan C, aquí no podemos titubear, necesitamos a Claudia en la presidencia y a la mayor cantidad de legisladores en el Congreso de la Unión para avanzar con las reformas constitucionales que aniquilen los resabios del régimen neoliberal”

Para finalizar, hizo un llamado a los ciudadanos y ciudadanas de Villanueva a que evalúen si premian o castigan a la presente administración monrealista y con ello se den cuenta de que la verdadera transformación llegara de la mano de los excluidos que seguimos firmen en los preceptos de “No mentir, no robar y no traicionar a Villanueva”.